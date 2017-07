HEKAYA ZA MLEVI: Tusi la kikwenu linauma kuliko la kizungu

Dakika chache kabla refa hajapuliza firimbi ya mwisho jamaa alibadilisha namba; akarudi kuwa mlinzi badala ya mshambuliaji. Kila mtu alishangaa lakini wengi walijua kuwa ameikubali hali halisi. Si wanasemaga kila ukifanya jambo na usione mafanikio, basi liache (let it go). Hadi dakika za majeruhi bado ngoma ilikuwa droo. Jamaa alionekana wazi kutojihangaisha tena, maana alikuwa akipiga danadana mbele ya kipa wake kusubiri mpira uishe.