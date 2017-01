Jinsi ya kumgundua mpenzi tapeli-2

Tabia nyingine wanayoizingatia sana ni kwamba daima hujiepusha kuweka chochote katika maandishi, watasemama kila kitu kwa mdomo ana kwa ana au hata kwenye simu lakini siyo kutuma meseji au kuandika barua pepe au ya kawaida. Wako wakina dada ambao wanajisifia kuwa wapenzi wao wanawapigia tu simu hawajawahi kutuma meseji hata siku moja, usidhani ana hela sana? hapana! Anafuata kanuni inayosema “never put anything in writing”. We we ni shahidi wengi wamekamatwa na kugundulika kupitia ujumbe wa maandishi katika simu.