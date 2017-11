Mitando ya kijamii inavyoipiku mikutano ya hadhara ya siasa

Mitando hiyo hutumika pia kueleza hisia kuhusu siasa za nje ya nchi. Kwa mfano, Novemba 15, Msigwa aliandika hivi katika ukurasa wake wa Twitter: `Zim is far bigger than Mugabe (Zimbabwe) ni kubwa zaidi kuliko (Robert) Mugabe, jeshi limefanya jambo jema kabisa, mtu hawezi kugeuza nchi kama mali yake. Majeshi Afrika yasitumike kulinda watawala wa aina ya Mugabe! Hii ni aina mpya ya mapinduzi.”