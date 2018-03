“In The Name Of Your Daughter” ni muhtasari wa maisha halisi ya wasichana wanaokimbia kukeketwa vijijini. Sinema ya Giselle Portnier, inawahoji, inawafuata walipo na kumsikiliza Rhobi Samwelly akizungumza. Kati kati ya toleo, Bi Samwelly anaonekana akiwauliza wanavijiji je, wangapi wako tayari kumtoa binti yao wapate ng’ombe?