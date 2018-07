Jambo la kwanza alisema neno la Mungu ndilo lililomfanya afike hapo. “Ndani ya neno ndilo lilikuwa likinifanya niwe na courage (ujasiri) ya kusoma kwa bidii. Kuna mahali neno la Mungu linasema the hand of diligence shall rule (mkono wa mwenye bidii ndio utatawala).

“Kwa hiyo nilivyokuwa nikisoma such kinds of words (maneno kama hayo) niliona ujasiri, haijalishi huoni, huna masikio lakini ukiwa na bidii you can rule (unaweza kutawala) na pia kuna maneno (I am the head not the tail) (mimi ni kichwa na sio mkia), haya maneno yalikuwa yakinipa ujasiri sana wa kusoma kwa bidii.”