Misingi ya utawala bora inatikiswa, tuzinduke

Lord Denning aliyekuwa Jaji wa Uingereza ambaye alipanua mtazamo wa mahakama za Jumuiya ya Madola, aliwahi kusema “Once great power is granted, there is a danger of it being abused.”, akimaanisha kwamba “pale ambapo madaraka makubwa yanatolewa kwa mtu basi ipo hatari kubwa kwamba yanaweza kutumiwa vibaya.”

Mwaka 1765, Lord Camden ambaye alikuwa Jaji Mkuu wa Uingereza alisema, “lf it is the law, it will be found in our books. If it is not to be found there, it is not law.”