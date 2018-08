Mwambieni Klopp, supermarket ina laana

Uwanja wa Anfield mara zote umekuwa ukiwa unapambwa na kelele za nyimbo yao maarufu ya You’ll never walk Alone, kelele ambazo kutokana na umoja wa washabiki, kutokukata tamaa na kuapa morali wachezaji ni wazi kabisa kuwa hazikuwa na tofauti na tabia za washabiki wa klabu ya Borussia Dortmund kwenye uwanja wao wa Signal Iduna Park. Bahati nzuri hawa nao pia kwa nayakati kadhaa uimba nyimbo hii ambayo imekuwa nembo ya Liverpool hasa kwa herufi nne za YNWA.

Kwenye fikra za Dalglish, Liverpool ilitakiwa kurejea kwa wenye uchungu nayo kwa kiasi kikubwa “Waingereza”, ilitakiwa pia iwe na falsafa yake iliyowafanya kuwa hapo walipo na ilitakiwa iwe na watu ambao ikiimbwa nyimbo ya You’ll Never Walk Alone basi wangeweza kuacha mguu ndani ya uwanja na damu kwenye kiatu cha adui.

Dereva wa pili huyu akashindwa kufikisha gari katika kilele cha ndoto. Mkono wa kwaheri ukawa ni haki yake na ndipo alipokuja Jurgen Klopp ambaye alijinasibu kuwa yeye ni the Normal One ili kumpiga kijembe Mourinho ambaye huitwa The Special One. Klopp aliahidi misimu mitatu isingemalizika bure ndani ya Liverpool.