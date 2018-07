IBK anayeongoza chama cha Rally for Mali (RPM) alichokiasisi mwaka 2002 anatishiwa zaidi na Soumaila Cissé, waziri wa zamani wa fedha. Katika uchaguzi wa raundi ya pili mwaka 2013 IBK alimbwaga Cisse kwa asilimia 77.

Cissé aligombea kwanza mwaka 2002 na mara ya pili 2013. Tangu mwaka 2014 amekuwa rais wa chama cha Union for the Republic and Democracy (URD) na ni kiongozi kambi ya upinzani bungeni.