Nuzulack Dausen apeta tuzo za mwandishi bora Afrika

Addis Ababa-Ethiopia. Mwandishi mwandamizi wa kampuni ya Mwananchi Communications Ltd (MCL), Nuzulack Dausen ameshinda tuzo ya mwandishi bora Afrika wa masuala ya nishati na miundombinu katika tuzo za umahiri wa habari Afrika za Zimeo zilizotolewa jana Alhamisi usiku jijini hapa.

Katika kipengele cha nishati na mazingira, Dausen alikuwa akichuana na wanahabari Jeffrey Moyo ambaye huandikia Shirika la Habari la Thomson Reuters na The New York Times na Femi Asu wa gazeti la The Punch la nchini Nigeria.