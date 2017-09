Spika Ndugai aliamsha la Lissu

Muda mfupi baada ya kauli hiyo, Mbunge wa Iringa Mjini, Mchungaji Peter Msigwa ambaye yuko Nairobi na Lissu alijibu mapigo, “Spika Ndugai, muogope Mungu usilete utani katika maisha ya Mh Lissu, umeliongopea Bunge na umma. Gharama zote zimelipwa na Chadema na Watanzania. The Parliament deserve better than you,” aliandika kwenye mitandao ya kijamii huku akiambatanisha ankara ikionyesha kwamba gharama hizo Dola za Marekani 9,000 (Sh19,575,000) zimelipwa na mwenyekiti wa chama hicho, Freeman Mbowe.