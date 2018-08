Tukienda mbali zaidi wana tasnia ya habari wanafahamu misingi ya kidunia kwamba, kama hujafanya utafiti juu ya jambo fulani huna mamlaka ya kulisemea (no research no right to speak). Watuambie utafiti huo waliufanya lini kwa kutumia wataalamu wapi na kwa njia gani za kitafiti hadi wakafikia kuandaa taarifa yao. Sababu ya nne ya kukurupuka kwa Ubalozi wa Marekani ni kwamba, hata kwao Marekani vurugu za uchaguzi ni jambo la kawaida lakini wao hawajawahi kuzisemea na kupaza sauti kwa dunia kwamba zinatokea na zinaleta maafa.