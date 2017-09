Wanafunzi wapaza sauti mimba za utoto

“Baadhi ya wazazi hawaripoti matukio ya watoto wao kupewa mimba. Hata wale wanaoripoti hawafiki mahakamani kutoa ushahidi kesi zinapofunguliwa,” anasema Said Mandi, askari polisi anayesimamia Dawati la Jinsia na Watoto kutoka Kituo cha Polisi Bugogwa na Igombe.

Mtaalamu wa masuala ya Jinsia Kivulini, Grace Mussa anasema mradi wa kupiga vita mimba za utoto unaofadhiliwa na The Foundation for the Civili Society, umebaini kuwa siyo watoto pekee, bali hata wazazi hawana elimu ya afya ya uzazi.