Wanasheria wakosoa utaratibu unaotumiwa na Makonda

Naye wakili wa kujitegemea Bernard Otieno alisema kuwa kuna mahitaji ya kisheria kabla ya kumkamata mtuhumiwa kwa mujibu wa Sheria ya Mwenendo wa Makosa ya Jinai. Alisema mambo hayo ni ukamataji wa kutumia hati (warrant of arrest) na ukamataji bila hati (without warrant of arrest).