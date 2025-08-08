Maonyesho ya Nanenane yatumika kutoa elimu kwa wadau

‎Dodoma. Wakati shughuli za maonyesho ya wakulima, wafugaji na wavuvi (Nanenane) yakifika ukingoni, maonyesho hayo yametumika kutoa elimu ya kilimo biashara kutoka kwa wadau mbalimbali walioshiriki maonyesho hayo.

‎Maonyesho hayo hufanyika kila mwaka kuanzia Agosti 1 hadi 8 kila mwaka, yakiwa na lengo la kuonyesha shughuli mbalimbali zinazofanywa na wakulima nchini.

‎Tofauti na maonyesho ya miaka iliyopita, maonyesho ya mwaka huu yamejikita zaidi katika kutoa elimu ya kilimo biashara ambapo taasisi mbalimbali zinazojishughulisha na kilimo zikiwemo taasisi za kifedha, taasisi za kisekta na wadau wengine wa kilimo wametumia nafasi hii kutoa elimu ya kilimo cha kisasa na chenye tija.

‎Tume ya Mipango na Uwekezaji nchini imeendesha mdahalo kuhusu jukumu la wadau wa sekta ya kilimo katika utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo ya mwaka 2050, ambapo wadau mbalimbali walitoa maoni yao katika kufikia malengo ya dira hiyo.

‎Wakizungumza kwenye mdahalo huo, Mkurugenzi Mtendaji wa kiwanda cha mbolea cha Minjingu, Dk Mshindo Msolla amesema kupitia elimu inayotolewa kwenye maonyesho hayo, wakulima wameanza kujua umuhimu wa kutumia mbolea tofauti na miaka ya nyuma.

Washiriki wa mdahalo wa wadau wa kilimo kuhusu utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050, ulioandaliwa na Tume ya Mipango kwenye Maonyesho ya Nanenane, Dodoma. Picha na Rachel Chibwete

‎Dk Msolla amesema zamani wakulima walikuwa hawataki kutumia mbolea kwenye mashamba yao kwa madai kuwa inachakaza ardhi au mashamba yao hayahitaji mbolea lakini dhana hiyo kwa sasa imeondoka na wameanza kutumia mbolea.

“Uelewa huo umesababisha sisi kuzalisha aina saba za mbolea kutokana na uhitaji wa mbolea uliopo nchini kwa sababu mwitikio wa wakulima kwenye matumizi ya mbolea umekuwa mkubwa hasa kwenye mbolea za kupandia na kukuzia mazao mbalimbali shambani,” amesema Dk Msolla.

‎Ameitaka Serikali kuendelea kuweka mkazo kwenye suala la ruzuku ya mbolea kwa wakulima kwani imeleta nafuu ya upatikanaji wa mbolea na kuongeza uzalishaji mashambani.

‎Mkurugenzi wa Tume ya Umwagiliaji nchini, Raymond Mndolwa amesema hivi sasa kilimo kimekuwa cha kisasa zaidi kwani kupitia umwagiliaji shughuli za kilimo zimekuwa zikifanyika mwaka mzima tofauti na ilivyokuwa kwa kilimo cha kutegemea mvua.

‎Amesema mpaka sasa eneo linalofaa kwa kilimo cha umwagiliaji nchini ni hekta milioni tatu ambapo kuna jumla ya mabwawa 114 ya kuvuna maji kwa ajili ya umwagiliaji na kati ya hayo mabwawa 12 yapo kwenye hatua za mwisho za utekelezaji.

‎Ameongeza kuwa uwepo wa mabwawa hayo umevutia vijana wengi kujishughulisha na kilimo biashara pamoja na mnyororo wa thamani wa mazao ya kilimo.

‎”Kupitia kilimo cha umwagiliaji, tunataka Tanzania iwe miongoni mwa nchi 10 zinazozalisha chakula kwa wingi barani Afrika lakini hilo litawezekana kwa kutumia kilimo cha umwagiliaji na siyo cha kujikimu ambacho tunataka kuondokana nacho,” amesema.