Meli mpya ya uvuvi kuwasili nchini Desemba, kushusha bei ya samaki

Dodoma. Bei ya samaki huenda ikapungua nchini baada kukamilika kwa ujenzi wa meli mpya itakayoingia nchini Tanzania Desemba 2025.

Kauli hiyo imetolewa leo Ijumaa Agosti 8, 2025 na Mkuu wa Kitengo cha Mawasiliano katika Shirika la Uvuvu (Tafico), Perpetua Masaga katika viwanja vya maonyesho ya wakulima (Nanenane) Nzuguni jijini Dodoma ambaye amesema mwanzoni mwa Desemba, meli ya uvuvi itaingia nchini.

Masaga amesema meli hiyo inakuja maalumu kwa ajili ya uvuvi kwenye kina kirefu cha maji ambako wapo samaki wengi wakubwa aina ya jodari.

Kwa mujibu wa Mamlaka ya Kusimamia Uvuvi wa Bahari (DSFA), katika kipindi cha mwaka 2024, leseni zilizotolewa kwenye uvuvi wa bahari zilikuwa 70 na nne pekee ndiyo walikuwa wazawa.

Kaimu Mkurugenzi kitengo cha Udhibiti Ubora TAFICO, Mgalula Lyobah akitoa elimu kwa wanafunzi walipotembelea banda hilo kwenye maonyesho ya wakulima nanenane Nzuguni Jijini Dodoma.

Ofisa huyo amesema Serikali iliamua kununua meli mpya kwa gharama Sh5.9 bilioni baada ya kuirudisha Tafico na kuipa mamlaka kamili ya uvuvi kwenye kina kirefu.

“Kwa namna yoyote Watanzania wategemee bei ya samaki kushuka kwani tumejidhatiti ili kuona Watanzania wanapata kitoweo hicho muhimu.

Kwa mujibu wa ofisa huyo, meli itakayoingia nchini, mbali na yote, ina uwezo wa kutambua wapi kuna samaki wengi kutokana na teknolojia iliyofungwa.

Hata hivyo, amesema ili kufikia malengo waliyojiwekea, ni muhimu kufanya kazi kwa ushirikiano na sekta binafsi kwa maslahi ya wananchi na Taifa.

Ofisa Masoko wa Tafico, Kenneth Malillo amesema samaki aina ya jodari katika maeneo ya bahari wako wa kutosha, lakini kinachokwamisha kuwavua ni nyenzo.

Kenneth amesema ujio wa meli hiyo utasaidia si tu kuinua mapato ya nchi, bali pia itasaidia kuongeza wingi wa samaki na hivyo kuwapa nafuu ya bei wananchi.

Mtaalamu huyo ameeleza kuwa, bado kuna upotevu wa mazao ya uvuvi ambao bila kuwa na teknolojia, Tanzania itaendelea kupotezea mapato kwa kiasi kikubwa.

Kuhusu samaki aina ya jodari, amesema ni miongoni mwa mazao ya baharini yenye thamani kubwa ndani na nje ya nchi, jambo linalowapa matumaini ya kupata mapato.