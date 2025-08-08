Pura yaitambua TPDC mapinduzi katika sekta za uzalishaji, huduma

Dodoma. Mamlaka ya Udhibiti wa Mkondo wa Juu wa Petroli (Pura) imetambua mchango wa Shirika la Maendeleo ya Petroli Tanzania (TPDC) katika kukuza uchumi wa Taifa kupitia matumizi ya gesi asilia, ikisema rasilimali hiyo imeleta mapinduzi katika sekta za uzalishaji na huduma.

Akizungumza baada ya kutembelea banda la TPDC kwenye Maonyesho ya Nanenane jijini Dodoma leo Agosti 8, 2025, Mkurugenzi Mkuu wa Pura, Charles Sangweni amesema teknolojia za usimamizi na usambazaji wa gesi asilia zinazotekelezwa na shirika hilo zimekuwa nguzo muhimu katika maendeleo ya kijamii na kiuchumi nchini.

Amesema kugunduliwa kwa gesi asilia kumetoa fursa kwa wakulima, wafugaji, wamiliki wa vyombo vya usafirishaji na watumiaji wa majumbani huku akibainisha mchango wake katika kuzalisha mbolea za kisasa kama Ammonium Sulphate na Ammonium Phosphate zinazoongeza tija mashambani.

“Gesi inapunguza gharama za matengenezo kwenye vyombo vya moto kutokana na ufanisi wake wa kiufundi. Pia, hupunguza matumizi ya petrol na hivyo kuongeza muda wa maisha wa vifaa kama fuel pump, filters na spark plugs,” amesema Sangweni.

Mhandisi Sangweni ameeleza kuwa TPDC imewekeza katika kupanua mtandao wa usambazaji gesi asilia jijini Dodoma, ikiwemo ujenzi wa vituo vya vya gesi vinavyotembea. Ametoa mfano kuwa gari linalotumia gesi linaweza kusafiri zaidi ya kilomita 40 kwa kiasi kilekile cha mafuta ambacho kingesafiri kilomita 10 kwa petroli huku bajaji zikifika zaidi ya kilomita 60 ikilinganishwa na kilomita 30 kwa petroli.

Mhandisi Sangweni amewahimiza wananchi kutumia gesi kwa shughuli za kupikia na usafiri ili kupunguza gharama, kulinda mazingira na kuongeza kasi ya maendeleo. Ametoa pongezi kwa uongozi wa wizara na bodi ya TPDC na Serikali kusimamia kwa ufanisi sekta ya gesi nchini.

Dereva wa teksi jijini Dodoma mjini, Musa Kihwele amesema ujenzi wa vituo vya gesi asilia utapunguza usumbufu wa kusafiri umbali mrefu kutafuta huduma hiyo na utapunguza gharama za uendeshaji.

“Kwa sasa tunalazimika kwenda mbali kupata gesi, lakini vituo vikijengwa hapa mjini itakuwa rahisi zaidi. Gharama za mafuta zinashuka sana ukitumia gesi na faida hiyo inatuwezesha kuongeza kipato na hata kupunguza nauli kwa wateja,” amesema Kihwele.

Halima Athumani, mkazi wa Kisasa jijini Dodoma na mtumiaji wa gesi ya kupikia, amesema upatikanaji wa gesi kwa urahisi utapunguza gharama za maisha na kuokoa muda wa kutafuta huduma hiyo na matumizi ya mkaa.