Sababu mazao ya mifugo kupaa, matarajio ya wafugaji

Wakati uzalishaji wa mazao ya mifugo ukiongezeka nchini, wachumi na wafugaji wameshauri kuimarishwa soko la ndani na nje, wakisisitiza kuwa ongezeko hilo linahitaji kuendana na uhakika wa soko kwa manufaa ya wafugaji na taifa kwa ujumla.

Ripoti ya Takwimu za Msingi Tanzania (Tanzania in figures) ya mwaka 2024 inaonyesha kuwa nyama inayozalishwa nchini imeongezeka hadi kufikia tani zaidi ya milioni 1.05 mwaka huo kutoka tani 963,857 mwaka 2023 ikiwa ni ongezeko la asilimia 9.4.

Mbali na nyama, uzalishaji wa maziwa umeongezeka kutoka lita milioni 3,971.8 mwaka 2023 hadi kufikia milioni 4,009.9 mwaka 2024 ambapo, kiasi cha maziwa kilichosindikwa kimepanda kutoka lita milioni 77.9 hadi 81.90, sawa na ongezeko la asilimia 5.1.

Ripoti hiyo ambayo hutolewa kila mwaka pia, inaonesha mayai yameongezeka na kufikia milioni 7,105.9 mwaka 2024 kutoka milioni 6,409.2 mwaka 2023 likiwa ni ongezeko la asilimia 10.9.

Wataalamu hao wanasema, ongezeko la uzalishaji wa mazao ya mifugo ni ishara kuwa sekta hiyo sasa inajengwa kwa msingi wa kisasa, lakini bila sera thabiti za masoko, umilikishaji ardhi, na elimu kwa wafugaji, mafanikio haya yanaweza kubaki kuwa ya muda mfupi.





Uzalishaji wa nyama miaka mitano iliyopita

Mwaka 2020 nyama ya ng’ombe ilizalishwa tani 508,355 ambapo uzalishaji uliongezeka na kufika tani 526,351 mwaka 2021.

Ulipofika mwaka 2022 uzalishaji ulifikia tani 544,984, mwaka 2023 uliongezeka hadi tani 612,809 na ulipofika mwaka 2024 tani hizo zilizidi kuongezeka hadi 666,227.

Uzalishaji wa nyama ya mbuzi na kondoo uliongezeka kutoka 102,137 mwaka 2020 nakufikia tani 181.662 mwaka 2024. Ambapo mwaka 2021 uzalishaji ulikuwa tani 107,791, mwaka 2022 tani 113,782 na 2023 ulikuwa tani 162.693.

Pia, nyama ya nguruwe uzalishaji wake umeongezeka ambapo mwaka 2020 ulikuwa tani 41,468, mwaka 2021 tani zikafika 44,420, mwaka 2022 tani 47.583, ulipofika mwaka 2023 tani zilizalishwa 55,912 na mwka 2024 ziliongezeka hadi kufikia 58.775.

Nyama ya kuku nayo ilizalishwa kutoka tani 86,206 mwaka 2020 hadi kufikia tani 147,450 mwaka 2024. Ambapo mwaka 2021 zilikuwa tani 91,404, mwaka 2022 tani 96,916 huku 2023 zikiwa 132.442.

Uzalishaji wa mayai umeongezeka kutoka 4,510,345 mwaka 2020 hadi kufikia 7,105,908 mwaka 2024, huku maziwa yakizalishwa kutoka lita 2,170,461 za maziwa ya ng’ombe wa asili hadi kufikia 2,605,008 mwaka 2024 na maziwa ya ng’ombe wa kisasa yakizalishwa kutoka lita 930,923 mwka 2020 kufikia lita 1,404,977 na maziwa ya mbuzi yakizalishwa tani 34,694 mwaka 2023.

Wachambuzi wanaelezea ongezeko hilo kuwa lina uhusiano na ongezeko la elimu na uhamasishaji wa ufugaji wa kibiashara, upatikanaji wa mbegu bora za mifugo, na kuongezeka kwa ulaji wa bidhaa za mifugo.

Ripoti hiyo hiyo inaonyesha kuwa idadi ya mifugo pia imeongezeka ambapo ng’ombe wameongezeka hadi kufikia milioni 39.2 mwaka 2024 kutoka milioni 37.9 mwaka 2023, sawa na ongezeko la asilimia 3.4.

Mbuzi wameongezeka kufikia milioni 28.6 kutoka 27.6 mwaka 2023, ongezeko la asilimia 3.6, huku vituo vya kukusanyia maziwa vikiongezeka kutoka 246 mwaka 2023 hadi 258 mwaka 2024.

Wafugaji wanavyotafsiri ongezeko hilo

Agness Kija, mfugaji na mkazi wa Nzega mkoani Tabora, anaeleza kuwa ongezeko la uzalishaji wa nyama na mazao mengine ya mifugo limekuwa na maana kubwa katika maisha ya wafugaji wa kawaida.

“Kwa miaka mingi tulikuwa tunafuga kwa ajili ya matumizi ya familia tu, lakini sasa mahitaji ya soko yameongeza hamu ya kufuga kwa tija. Hii imeleta mabadiliko makubwa kwa wafugaji wengi, kwani sasa tunafuga kwa lengo la biashara na kupata kipato cha kujiendeleza,” anasema.

Anasisitiza kuwa mabadiliko haya yamechochewa na elimu bora na upatikanaji wa mbegu na mifugo yenye tija.

“Watu wengi wanapendelea kufuga mifugo bora ambayo inazaa mazao zaidi kwa muda mfupi. Hii inamaanisha kuwa wafugaji wanaweza kuwekeza zaidi, kuuza kwa bei nzuri, na kuongeza maisha yao kiuchumi. Hata hivyo, bado tunahitaji masoko ya uhakika na msaada wa Serikali ili kuhakikisha ongezeko hili linadumu na linawasaidia wafugaji wengi zaidi,” anaeleza.

Mfugaji kutoka Kata ya Kongolo Wilaya ya Magu mkoani Mwanza, Herbert Faustin, anasema mabadiliko hayo yanatokana na kuongezeka kwa uhitaji wa nyama sokoni.

“Zamani kulikuwa na ubaguzi wa aina ya nyama, lakini sasa hivi ulaji umeongezeka, na hata mfugaji ameanza kuona kuwa ufugaji ni mradi wa tija. Zamani tulifuga kwa mazoea, kama sehemu ya familia tu.”anasema.

Anasema kwa sasa mfugaji anaweza kuuza kwa bei nzuri, kupata faida na kutumia fedha hizo kusomesha watoto, kujenga nyumba, na kumudu gharama za maisha.

Naye Katibu Mkuu wa Chama cha Wafugaji Tanzania, Mathayo Daniel anasema mafanikio hayo yametokana na elimu ya ufugaji bora, hasa kupitia vijana wa mpango wa BBT (Jenga Kesho Iliyobora).

“Wafugaji baada ya kujua ufugaji wa kisasa una faida, sasa wanaanza kuvuna mifugo na kuanza kubadili mbinu za ufugaji lakini pia wafugaji kupatiwa elimu ya ufugaji bora. Serikali ilileta madume bora, kwahiyo mtu anapokuwa na ng’ombe wachache wenye tija inakuwa ni rahisi maana anajua namna gani wale ng’ombe anaweza akaweza kuwafuga na wakamletea kipato,” anasema.

Anasema ni muhimu wafugaji wamilikishwe ardhi wapate uhakika wa kuwekeza kwenye ufugaji wa kisasa. Akisisitiza elimu ya vijana wa BBT iendelee na masoko kuimarishwa, yakiwamo yale ya nje ya nchi, huku akipendekeza kuanzishwa kwa ushindani wa mitandaoni, badala ya kutegemea minada ya kawaida pekee.

“Ulaji wa nyama unaongezeka kwa sababu watu wanakula nyama nzuri na bora kwa sababu huko nyuma tulikuwa tunaambiwa nyama zetu ngumu, wafugaji wanachunga ng’ombe mpaka anakuwa na uchungu nayo, lakini sasa hivi wanavuna, mtu anafuga ikifika miezi kadhaa anauza ananunua wengine,” anasema na kuongeza.

“Kitu kinahotakiwa kifanyike kuendeleza ongezeko hili, kwanza wafugaji wapimiwe na kumilikishwa maeneo yao ili waondokane na ule ufugaji wa kuhama hama pili, elimu hii ya hawa vijana wa BBT iendelee kupewa nguvu ili hawa vijana wakifugaji wanapopelekwa kwenye hizi shule wakirudi kwenye jamii waje wawafundishe wafugaji namna bora ya kugharabisha hii mifugo,”

Anasema hatua hiyo itawaongezea wafugaji hali ya kufuga kwa kuwa watapata pesa na ujuzi wa kujua ng’ombe ili inenepe haraka inatakiwa afanye vipi, atumie chakula kipi na hatua za kukichanganya chakula hicho.

“Kwa hiyo tunaiomba Serikali iweke mkazo elimu ya hawa vijana wa BBT lakini watoke kabisa kwenye jamii za kifugaji. Lakini pia masoko yaendelee kuimarishwa na yawe wazi ili mfugaji anaponenepesha wale ng’ombe wake ajue kabisa soko lipo wazi na nikihitaji kuuza napeleka sehemu fulani,”

“Lakini pia Serikali iendelee kutuletea mbengu bora ili uzalishaji uwe wa tija na mfugaji aendelee kuona manufaa ya kufuga,” anaongeza.





Tafsiri ya ongezeko kiuchumi

Mtaalamu wa uchumi, Profesa Abel Kiyondo anasema kuwa kuongezeka kwa tija kunastahili kupongezwa, lakini akaonya kuwa bila kuwapo kwa soko la uhakika, uzalishaji unaweza kufifia.

“Tija imeongezeka, ndio maana kunakuwa na ongezeko la tani nyingi. Lakini sasa kuna upande wa pili, unapoongeza tija halafu ongezeko linakuwepo, umejipanga vipi kwenye eneo la soko? Na maanisha soko la ndani na nje.”anasema Profesa Kiyondo.

Anasema endapo uzalishaji utaendelea na wafugaji kukosa soko la uhakika baada ya muda wataacha kuzalisha kwa haraka lakini kama lipo uzalishaji utaendelea na kukua zaidi.

“Kwahiyo ni jambo la kupongeza lakini ni changamoto kwa mamlaka husika kuhakikisha hili ongezeko linakutana na masoko ya uhakika,”anaongeza.

Mchambuzi wa masuala ya fedha na mtaalamu wa usimamizi wa biashara, Ally Mkimo, anasema ongezeko la uzalishaji wa mazao ya mifugo linaonyesha mafanikio ya moja kwa moja ya uwekezaji uliofanyika katika sekta hiyo ndani ya kipindi cha miaka kadhaa iliyopita.

“Tukiangalia kuanzia mwaka 2021 hadi sasa, tayari tumeona mabadiliko makubwa, hususani kutokana na ongezeko la bajeti ya sekta ya mifugo na uvuvi. Kwa mfano, katika bajeti ya mwaka wa fedha 2025/26, kiasi cha zaidi ya Sh476.6 bilioni kiliidhinishwa kwa ajili ya sekta hii, jambo linalothibitisha uwekezaji wa Serikali katika sekta hii,”anasema.

Mkimo ambaye pia ni mkufunzi wa masoko na mauzo anaeleza kuwa, pamoja na fedha hizo, mambo mengine kama uwepo wa maofisa ugani, kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabianchi, na kuanzishwa kwa vituo atamizi vya kukuza ujuzi kama vya mpango wa BBT, vimekuwa chachu kubwa ya mafanikio hayo.

“Sekta ya ufugaji inagusa zaidi ya kaya milioni 4 nchini, na inabeba takriban asilimia 33 ya Watanzania. Mafanikio haya yanapanua mnyororo wa thamani kutoka uzalishaji hadi uchakataji na masoko. Hii ni nafasi adhimu kwa Taifa kusimika viwanda vya kuchakata mazao ya mifugo kutokana na ongezeko la malighafi,” anaongeza.

Aidha, anashauri kuwa mafanikio hayo yaongezewe msukumo zaidi kwa kuongeza bajeti ya sekta hiyo hadi kufikia Sh1 trilioni, kama ilivyofanyika kwa sekta ya kilimo.

“Tukiongeza mikopo kwa vijana, kuimarisha vituo vya mafunzo ya ufugaji na kuhusisha zaidi benki za kibiashara katika uwezeshaji, tutaongeza ajira, tija na pato la Taifa,”anaeleza.