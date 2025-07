TPDC, kampuni ya Nigeria zakubaliana utafiti wa gesi, mafuta

Dodoma. Shirika la Maendeleo ya Petroli Tanzania (TPDC) limesaini mkataba wa awali wa miezi tisa na kampuni ya First Exploration and Petroleum Development Company Ltd (First E and P) ya Nigeria kwa ajili ya kutafuta mafuta na gesi kwenye kitalu cha Mnazi Bay Kaskazini.

Mkurugenzi wa Shirika la Maendeleo ya Petroli Tanzania (TPDC) Mussa Makame (Kulia) akiwa na Mkurugenzi Mtendaji wa kampuni ya First Exploration and Patrolium Development Company Ltd (First E and P) Ademola Adeyemi-Bero baada ya kusaini makubaliano ya awali ya utafiti wa gesi na mafuta kwenye kitalu cha Mnazi Bay Kaskazini Jijini Dodoma leo Julai 18, 2025. Picha na Rachel Chibwete

