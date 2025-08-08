Uwanja wa ndege wafunguliwa Kilosa, fursa zatajwa

Morogoro. Mkuu wa Wilaya ya Kilosa, Shaka Hamdu Shaka amewataka wananchi wa Kilosa kujiandaa kutumia fursa ya usafiri wa ndege utakaoanza hivi karibuni wilayani humo, huku akieleza namna uwanja huo utakavyochochea uchumi kwa kusafirisha abiria na mizigo.

Shaka ametoa wito huo leo Agosti 8, 2025 wakati wa mapokezi ya ndege ndogo ya kwanza iliyotua kwa majaribio kwenye uwanja huo uliopo Kata ya Tindiga ambao umeanza kufanya kazi upya baada ya kusimama kwa zaidi ya miaka 20 kutokana na changamoto kadhaa ikiwemo ya mafuriko.

Amesema kuanza kazi kwa uwanja huo kutasaidia wilaya hiyo kufunguka kiuchumi kwa kuwa wananchi wakiwemo wafanyabiashara wataweza kuingia na kutoka wilayani humo pamoja na kusafirisha bidhaa zao zikiwemo za mazao ya mbogamboga na matunda.

“Huu uwanja utafungua fursa za utalii kwa kuwa watalii wanaokwenda Hifadhi ya Taifa Mikumi watatua hapa na kwenda kufanya utalii na kupitia watalii hawa, Kilosa itakuwa kiuchumi na itachangamka.

“Bidhaa mbalimbali zinazozalishwa hapa Kilosa zitapata soko na hata wenzetu madereva wa bodaboda watapata fursa ya kusafirisha abiria wanaoshuka kwenye ndege na kuwapeleka maeneo mbalimbali,” amesema Shaka.

Mkuu wa Wilaya ya Kilosa, Shaka Hamdu Shaka katikati akiangalia ndege ndogo aina ya Skyleader 600 iliyotua kwa mara ya kwanza baada ya kufunguliwa kwa uwanja mdogo wa ndege wa Kilosa. Kulia ni rubani wa ndege hiyo Engelbert Sengati, kushoto ni msimamizi wa uwanja huo Matokeo Erasto. Picha Hamida Shariff





Msimamizi wa uwanja huo, Dk Matokeo Erasto amesema uwanja huo ulifungwa miaka zaidi ya 20 iliyopita kutokana na changamoto mbalimbali ikiwemo ya mafuriko yaliyotokea miaka ya nyuma, hata hivyo Serikali imeamua kuufufua na kuuboresha ili utoe huduma za usafiri.

“Miaka ya zamani ndege zilikuwa zinatua hapa, lakini miaka ya hivi karibuni ulisimama kutokana na changamoto mbalimbali, sasa Serikali imedhamilia na imefanikiwa kuufufua uwanja huu, hatimaye leo tumeshuhudia ndege kwa mara nyingine tena imetua hapa, kwetu ni furaha,” amesema.

Nao baadhi ya madereva wa bodaboda wameeleza namna watakavyonufaika baada ya kufunguliwa kwa uwanja huo ikiwa ni pamoja na kupata fursa ya kupakia abiria watakaoshuka kwenye ndege na kuwapeleka maeneo mbalimbali ya mji wa Kilosa.

Mmoja wa madereva hao, Omary Maheza amesema tayari kupitia umoja wao wa madereva wa bodaboda, wamejipanga kupokea fursa hiyo, hata hivyo ameiomba Serikali ya wilaya na mamlaka nyingine zinazosimamia na uwanja huo kuwawekea mapema utaratibu mzuri.

Kwa upande wake, rubani wa ndege hiyo, aina ya Skyleader 600, Engelbert Sengati amesema ameridhishwa na hali ya uwanja huo japo ameshauri baadhi ya marekebisho yaendelee kufanyika ili kuruhusu ndege kubwa za abiria kutua.