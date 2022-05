Hofu Nato yamsukuma Putin kuivamia Ukraine

Je, uhusiano wa Russia na nchi za Magharibi ungekuwa tofauti kama Nato isingejipanua kiasi hicho? Ikiwa Nato ingejitenga yenyewe mwanzoni mwa miaka ya 1990, ni mpangilio gani wa usalama ungeweza kuchukua nafasi yake?

Je, kama Russia ingalikuwa mwanachama wa Nato, hilo lingekuwa jibu kwa usalama wa Ulaya? Uanachama ulikuwa suala la haki ya kijiografia, au lilikuwa ni jambo la kupewa tu? Russia ilipaswa kuombwa kujiunga kwa sababu ya uwezo wake au kwa sababu ilikubali kwa uaminifu malengo ya Nato?

Warussia, kama alivyowahi kusema Rais Bill Clinton wa Marekani, walikuwa “washiriki wabaya.” Hawakupenda kujiunga na mashirika ambayo sheria zao hawakuziunda na ambazo ilibidi wazikubali. Na mashirika mengi ambayo wao wamekuwa washiriki hadi sasa—isipokuwa Umoja wa Mataifa—yalikuwa yametawaliwa nao kwa sababu wao ndio walikuwa wametunga sheria zao za kuyaendesha mashirika hayo.

Katika miaka ya tangu kuanguka kwa Muungano wa nchi za Kisovieti za Urusi (USSR), Russia imekuwa ikizungumza sana kuhusu kile ambacho haipendi, lakini kwa kawaida haiwezi kuwasilisha ajenda chanya ya mabadiliko.

Kwa kiasi kikubwa imekuwa ikikabiliana na sera za nchi za Magharibi, na wakati imekuwa ikifanya kazi, kama ilivyokuwa nchini Ukraine mwaka 2014, mara nyingi imetumia zana za kijeshi na mtandao za kutumia nguvu kwa majirani zake na kwingineko.

Tukiangalia nyuma katika kipindi cha miaka 25 iliyopita, ni vigumu kutoa hoja kwamba kupanuka kwa Nato pekee ndiko kulisababisha kuzorota kwa uhusiano wa Russia na nchi za magharibi.

Sababu muhimu zaidi, kwa mujibu wa Angela Stent katika kitabu chake, ‘Putin’s World: Russia Against the West and With the Rest’, ni kwamba Russia, katika robo karne iliyopita, haikuwa tayari kukubali sheria za utaratibu wa kimataifa ambazo nchi za magharibi zilitarajia ingeweza.

Hizo ni pamoja na kukiri ukuu na uhuru wa eneo la majimbo ya baada ya USSR na kuunga mkono utaratibu wa kilimwengu ambao unaheshimu haki ya kujitawala.

Mwandishi huyo anaandika, “Russia inaendelea kuona uchochezi wa siasa za kimataifa kwa kiasi kikubwa kupitia miwani ya karne ya 19. Nyanja za ushawishi ni muhimu zaidi kuliko haki za mtu binafsi na uhuru wa nchi ndogo. Ni karibu sawa na haiwezekani kupatanisha uelewa wa uhuru unaoonwa na nchi za magharibi na ule unaoonwa na Russia... Kwa Putin, kinachozingatiwa ni mabavu na kiwango, si sheria.”

Kuchaguliwa kwa Donald Trump katika uchaguzi wa Novemba 2016 kuliibua maswali mazito iwapo Marekani na Russia zingeendelea kuwa na mitazamo kinzani kuhusu usalama wa Ulaya.

Hakika, Putin alipata turufu mpya katika kampeni yake dhidi ya Nato. Turufu hiyo ni Rais Trump. Wakati wa kampeni Trump alitoa mada mbili thabiti kuhusu Russia na Nato.

Kuhusu Nato alisema, “Imepitwa na wakati, kwanza kwa sababu iliundwa miaka mingi iliyopita. Pili, nchi hazilipi ada zake inavyopaswa na Nato haikushughulika na ugaidi.”

Dmitry Peskov, msemaji wa Rais Vladmir Putin wa Russia, aliunga mkono matamshi ya Trump kwamba Nato imepitwa na wakati, akisema, “Nato kwa hakika ni mabaki ya zamani na tunakubaliana na hilo.”

Mada nyingine ya Trump wakati wa kampeni za uchaguzi wa Marekani ilikuwa kwamba Vladimir Putin ni kiongozi mkuu na Marekani na Russia zinapaswa kuwa marafiki na kwa pamoja kupambana na “ugaidi wa Kiislamu.”

Maono ya “Marekani kwanza” aliyokuwa nayo Trump yaliwiana na maoni ya Putin kwa nchi yake.

Licha ya Ikulu ya Marekani kuonekana wazi kuidharau Nato, wateule wa Trump walikuwa wakizungumza hadithi tofauti. Katika Mkutano wa usalama uliofanyika Munich Februari 2017, Waziri wa Ulinzi wa Marekani, James Mattis aliwahakikishia wasikilizaji wake waliokuwa na wasiwasi kwamba Nato imesalia kuwa msingi wa usalama wa kuvuka Atlantiki, akisema “uhusiano wa kuvuka Atlantiki bado ni ngome yetu kuu dhidi ya utulivu na kukabiliana na ghasia.

Tofauti kubwa kati ya ikulu ya Marekani na idara ya ulinzi iliibua maswali mazito kuhusu sera ya nchi hiyo kwenda mbele.

Mkutano wa Nato wa Julai 2018 huko Brussels ulifichua mpasuko kati ya Rais Trump na washirika wake na kuibua maswali kuhusu ikiwa Nato inakabiliwa na mzozo.

Trump alianza na kifungua kinywa akimshambulia Kansela Angela Merkel wa Ujerumani na kumtaja kama mateka wa Russia kwa sababu nchi yake inaagiza gesi kutoka Russia.

Alisema “tunapaswa kukulinda dhidi ya Russia, lakini unailipa Russia mabilioni ya dola, nadhani hilo halifai sana.”

Alipokuwa akiwashutumu washirika wake, katibu mkuu wa Nato, Jens Stoltenberg alijaribu kutuliza hali ya mambo kwa upole, akionyesha kwamba washirika wengi wameongeza asilimia ya pato lao la Taifa wanalotumia katika ulinzi. Hapo Trump akageuka. Akaacha kusema Nato imepitwa na wakati badala yake akasema itatoa ulinzi.

Siku iliyofuata alikatiza kikao na marais wa Ukraine na Georgia na kusisitiza kuwepo mkutano wa dharura kwamba Marekani itajiondoa kutoka Nato kama washirika wote hawataahidi kuongeza mara moja fedha za matumizi yao ya ulinzi. Washirika walikubali kufanya hiyo.

Kwa hakika, taarifa ya Nato ambayo Trump alitia saini ilikuwa ngumu sana kwa Russia. Ilikuwa na lugha inayohusu “vitendo vya uchokozi vya Russia,” ambavyo viliathiri mazingira ya usalama ya Ulaya, na iliahidi Nato kuizuia zaidi Russia.

Hali hii iliendelea kuwa hivyo hadi Trump alipoondoka madarakani na kuingia Joe Biden.

Hata hivyo, msimamo wa Russia haukubadilika.

Hata kabla Trump hajaondoka madarakani, kwa miezi kadhaa Putin alikuwa amejenga nia yake ya kuivamia Ukraine na hatimaye alituma vikosi kuvuka mipaka ya kaskazini, mashariki na kusini mwa Ukraine.

Rais Putin mara kwa mara amekuwa akiishutumu Ukraine kwa kuchukuliwa na watu wenye itikadi kali, tangu rais wake anayeiunga mkono Russia, Viktor Yanukovych, kuondolewa madarakani mwaka 2014 baada ya miezi kadhaa ya maandamano dhidi ya utawala wake.

Kisha Russia ililipiza kisasi kwa kuliteka eneo la kusini la Crimea na kuanzisha uasi mashariki mwa nchi hiyo, ikiunga mkono watu wanaotaka kujitenga ambao wamepigana na vikosi vya Ukraine katika vita vilivyogharimu maisha ya watu 14,000.

Mwishoni mwa 2021 Putin alianza kupeleka idadi kubwa ya wanajeshi wa Russia karibu na mipaka ya Ukraine.

Kisha katikati ya Februari 2022 alitupilia mbali mkataba wa amani wa mwaka 2015 kwa upande wa mashariki na maeneo yaliyotambuliwa chini ya udhibiti wa waasi kuwa huru.

Russia kwa muda mrefu imekuwa ikipinga hatua ya Ukraine kutaka kujiunga na Nato. Akitangaza uvamizi wa Russia, aliishutumu Nato kwa kutishia “mustakabali wetu wa kihistoria kama taifa”.

Hata hivyo, akili iliyoko nyuma ya yote haya ni ya mwanadamu anayeitwa Vladimir Vladimirovich Putin. Yeye ni nani hasa?

Tukutane toleo lijalo.