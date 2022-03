Balozi wa Marekani: Kufutwa kesi ya Mbowe fursa Tanzania kubadili ukurasa

Dar es Salaam. Balozi wa Marekani nchini Tanzania, Donald Wright amesema kufutwa kwa kesi ya Mwenyekiti wa Chadema, Freeman Mbowe na wenzake watatu ni fursa kwa Tanzania kubadili ukurasa.

Balozi ameandika hayo kupitia ukurasa wake wa Twitter leo Ijumaa Machi 4, 2022 mara baada ya Mbowe na wenzake watatu kufutiwa mashtaka ya ugaidi yaliyokuwa yakiwakabili katika Mahakama Kuu Divisheni ya Makosa ya Rushwa na Uhujumu Uchumi

Mbowe na wenzake wameachiwa baada ya Mwendesha Mashtaka Mkuu wa Serikali (DPP), kuwasilisha hati ya kutokuwa na nia ya kuendelea na shauri hilo.

“Kufutwa kwa kesi dhidi ya Freeman Mbowe leo ni fursa kwa Tanzania kubadili ukurasa na mwelekeo wake wa baadaye. Tuendelee kushirikiana kutumia fursa nyingi zilizopo na kujenga amani, ustawi na uhuru kwa wote,” ameandika Balozi Wright

Today's dismissal of the case against Freeman Mbowe is a welcome opportunity for Tanzania to turn the page and focus on the future. Now let's work together to seize the immense opportunities that exist, and build a future of peace, prosperity, and freedom for all.