Digi yaingia rasmi Tanzania, Baba Levo aula

Dar es Salaam. Msanii maarufu wa Tanzania, Clayton Chipando anayefahamika kwa jina la Baba Levo, amesaini mkataba wa kutangaza bidhaa mpya za vifaa vya umeme vya majumbani vinavyojulikana kama “Digi” kote nchini.

Hatua hiyo inalenga kuunga mkono juhudi za Serikali katika kuinua maisha ya watu wa kipato cha chini kwa kuwapatia fursa ya kumiliki vifaa vya umeme vyenye ubora wa hali ya juu kwa bei nafuu.

Akizungumza mara baada ya kusaini mkataba huo, Baba Levo amesema amejiwekea dhamira ya kutumia ushawishi wake kuongeza mauzo ya bidhaa za Digi, ambazo zinatengenezwa kwa ushirikiano na kampuni ya Panasonic na zimebuniwa mahsusi kwa ajili ya soko la Afrika.

“Nimesaini mkataba wa kutangaza bidhaa hizi kitaifa. Nataka kuwahakikishia wateja wetu na kampuni ya Panasonic kwamba nitaziwakilisha bidhaa hizi kwa heshima na kusaidia kuongeza mauzo,” amesema.

Ameongeza: “Tumekagua kwa kina bidhaa hizi na tumeridhishwa na ubora wake. Tuna uhakika kwamba kile tunachokitangaza ni cha kuaminika na chenye kiwango cha juu.”

Kwa upande wake, msimamizi wa mikopo wa bidhaa za Digi kutoka Panasonic, Nico Balinda, amesema vifaa hivyo vimeundwa mahsusi kwa kuzingatia mazingira ya Afrika, hasa hali ya joto na upatikanaji wa umeme.

“Bidhaa hizi zimetengenezwa kwa kuzingatia mahitaji ya Afrika. Tunazingatia ubora, unafuu wa bei, na upatikanaji wake kwa wananchi. Lengo letu ni kubadilisha namna ambavyo vifaa vya umeme vinawafikia watu na vinavyotumika,” amesema.