Familia yaomba kinara kura za udiwani aliyetoweka Sirari arejeshwe

Tarime. Wakati familia ya mgombea udiwani Kata ya Sirari mkoani Mara, Sinda Mseti anayedaiwa kupotea katika mazingira ya kutatanisha ikiliomba Jeshi la Polisi kumrejesha ndugu yao, jeshi hilo limesema limeanza uchunguzi wa kina kuwabaini wahusika ili hatua zichukuliwe dhidi yao.

Sinda aliyeongoza kura za maoni ndani ya Chama cha Mapinduzi (CCM) na rafiki yake anayetajwa kwa jina moja la Kitale, wanadaiwa kupotea katika mazingira ya kutatanisha walipokuwa njiani kuelekea Tarime wakitokea mjini Sirari Agosti 6, 2025 siku mbili baada ya kura hizo kupigwa Agosti 4.

Katika kura za maoni Sinda aliongoza kwa kupata kura 263, huku diwani aliyemaliza muda wake, Amos Sagara akishika nafasi ya pili kwa kura 64 na Boni Nyablanketi kura 13.

Kamanda wa Polisi Kanda Maalumu ya Tarime/Rorya, Mark Njera amekiri kuwapo tukio la wawili hao kutoweka, akisema tayari jeshi hilo limeanza uchunguzi wa kina ili kuwabaini wakamataji hao ili hatua ziweze kuchukuliwa dhidi yao.

Katika taarifa yake kwa umma Agosti 7, Kamanda alisema asubuhi ya siku hiyo jeshi hilo lilipokea taarifa kuwa Agosti 6, jioni Sinda (48), ambaye ni mfanyabiashara na mkazi wa Kijiji cha Buriba wilayani Tarime na mtiania wa udiwani Kata ya Sirari kwa tiketi ya CCM, amekamatwa na watu ambao hawajafahamika.

Taarifa hiyo ilisema kwa mujibu wa mashuhuda, tukio hilo lilitokea Mtaa wa Nkende wilayani Tarime na watu waliofanya ukamataji huo walikuwa na gari ndogo nyeupe aina ya Rasco yenye namba za usajili za nchi jirani ya Kenya, ambazo hawakuweza kuzitambua.

“Baada ya kupokea taarifa hiyo Jeshi la Polisi limeanza uchunguzi wa kina kwa kupata maelezo ya mashuhuda wa tukio hilo na uchunguzi unaendelea kwa lengo la kubaini wahusika, ili hatua stahiki za kisheria zichukuliwe dhidi yao,” imesema taarifa hiyo.

Kamanda amesema jeshi hilo linatoa wito kwa wananchi kama kuna mwenye taarifa ya kusaidia kukamilisha upelelezi mapema, asisite kuziwasilisha ili zifanyiwe kazi.

Hata hivyo, akizungumza na Mwananchi leo Ijumaa Agosti 8, 2025 Mwita Mseti, mdogo wa Sinda ameliomba Jeshi la Polisi limrejeshe ndugu yao akirejea madai yake kuwa, alipokamatwa yeye alikuwapo na alishuhudia akichukuliwa na mtu aliyedai ni ofisa wa jeshi hilo.

"Nilimuona bosi wa polisi kwa macho yangu akiongea na ndugu yangu kabla hajapanda kwenye gari la Sinda na ni kweli mwanzoni huyo bosi alitumia gari lenye namba za usajili za Kenya," amedai Mwita.

Amedai wametoa taarifa polisi juu ya kuhusika kwa bosi huyo kwenye ukamataji, hivyo anashangaa kusikia jeshi hilo likihitaji taarifa zaidi kuhusu wakamataji.

Amesema hadi sasa hakuna taarifa iliyotolewa kwa familia kutoka Jeshi la Polisi, zaidi ya maelezo yao kuchukuliwa tangu jana Agosti 7 na waliahidiwa kupewa taarifa zaidi kuhusu alipo ndugu yao.

Jana Agosti 7 kuliibuka maandamano mjini Sirari, waandamanaji wakidaiwa kuchoma matairi na kuharibu miundombinu ya barabara wakitaka Sinda arejeshwe kwa kuwa ni diwani wao mtarajiwa.

Mashuhuda walieleza maandamano hayo yalisimamisha baadhi ya shughuli kutokana na vurugu zilizofanyika na kusababisha kufungwa barabara za kuingia na kutoka mjini Sirari kwa muda.

Mkuu wa Wilaya ya Tarime, Edward Gowele aliyefika mjini Sirari aliwataka wananchi kuwa watulivu kwa kuwa, tayari Serikali imeamza kushughulikia suala hilo.

Mwita katika mazungumzo na Mwananchi Agosti 7 alidai ndugu yake alichukuliwa Agosti 6, 2025 saa 10:00 jioni akiwa njiani kutoka Sirari kwenda Tarime.

"Niliongozana naye, yeye akiwa mbele anaendesha gari lake akiwa na rafiki yake, mimi nikawa nyuma. Tulipofika kwenye 'barrier' (kizuizi) pale Nkende tulikutana na askari polisi tukasimama," amesema.

Mwita amesema waliposimama askari mmoja ambaye anadai ana cheo kikubwa alimfuata kaka yake kwenye gari na kuzungumza naye, maongezi ambayo hakujua yalihusu kitu gani.

Anadai kaka yake na askari huyo wanafahamiana na kuna nyakati hukutana kwa mazungumzo.

Amedai baada ya maongezi hayo askari huyo alipanda gari la kaka yake kisha likaondoka na kwamba, yeye alishindwa kuwafikia kwani walipotezana mita chache baadaye.

"Sikuwa na wasiwasi nikaendelea na shughuli zangu, lakini baada ya saa moja ikabidi nimpigie simu cha ajabu simu zikawa hazipatikani. Hapo ndipo nikapata hofu, ikabidi tuanze kufuatilia," amesema.

Alisema walikwenda ofisi ya Mkuu wa Upelelezi wa Kanda ya Tarime/Rorya kabla ya kwenda ofisi ya kamanda ambako walikesha hadi asubuhi wakisubiri majibu ya walipo ndugu zao.

"Asubuhi tulirudi Sirari kwa sababu niliitwa Kituo cha Polisi Sirari kwa ajili ya kutoa maelezo, ilipofika saa mbili asubuhi wananchi walianza kuandamana wakitaka kujua alipo diwani wao mtarajiwa," amesema.

Alidai wakati ndugu yao akitoweka alikuwa na zaidi ya Sh15 milioni alizozipata baada ya kuuza mahindi kwani pia ni mfanyabiashara katika eneo hilo la mpaka wa Tanzania na Kenya.