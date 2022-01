Kundo aeleza hisia zake kwa MCL

By Kelvin Matandiko More by this Author

Dar es Salaam. Naibu Waziri wa Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, Kundo Mathew amesimulia namna gazeti la Mwananchi lilivyogusa maisha yake kabla ya kuingia katika siasa.

Kauli hiyo ameitoa leo Januari 27, 2022 alipotembelea Ofisi za makao makuu ya Kampuni ya Mwananchi Communications Limited (MCL), jijini Dar es Salaam, akisema kwa muda mrefu amekuwa mfuatiliaji na shabiki wa gazeti la Mwananchi lililomwezesha kupata fursa ya ajira yake serikalini.

“Na mimi kwa kweli I have to declare interest (naomba kueleza maslahi yangu), nimekuwa mshabiki mkubwa sana wa Mwananchi, kabla sijawa mwanasiasa nilikuwa nasoma sana Mwananchi, na off course enzi zile Mwananchi ilikuwa inatoa matangazo ya nafasi za kazi,”amesema akifafanua:

“Tulikuwa tunaona yale matangazo, na mimi jamani kazi yangu serikalini niliipata kwa kupitia gazeti la Mwananchi kwa hiyo mimi ni mwenzenu jamani, kwa sababu nakumbuka hilo gazeti niliona kazi moja, nika-apply (nikaomba) hiyo hiyo moja na hiyo hiyo niliipata mimi.”

“Kwa hiyo ndio maana nimeanzia Mwananchi leo, sijawahi kutembelea magazeti lakini nimeanzia hapa leo kwa sababu nina historia kabisa kwamba weledi wenu, na umakini wenu na mkienda kuongeza pale tunapojisahau.”

Gazeti hilo la Mwananchi ni miongoni mwa magazeti matatu yanayozalishwa na kuchapishwa na kampuni hiyo, lililoanzishwa Mwaka 2001.Mengine ni The Citizen, Mwanaspoti na Mwananchi digital.

Msingi wa kauli hiyo alikuwa akielezea umuhimu wa mwandishi wa habari katika maendeleo ya Taifa, akimfananisha na kada muhimu katika Taifa lolote linalohitaji kupiga hatua za kimaendeleo. Alisema wanahabari wanaweza kuharibu au kujenga endapo watatumika vizuri ikiwamo maudhui ya mitandaoni.

Amesema ni wakati umefika wa kudhibiti maudhui yanayotishia ustawi wa maendeleo ya jamii, akisistiza kuweka misingi ya sera na sheria zinazotengeneza usawa pande mbili za serikali na sekta binafsi.

“Kwa mfano nikitaka kupeleka taarifa kwa umma si lazima niwaite? Mkikataa umma utajua? , mfano mitandao yote imefungwa au hakuna content creator (mzalishaji wa maudhui mitandao), asitoe taarifa yoyote inayogusa wananchi kuhusu Rais, hiyo ni vita kubwa ,

“Ni sawa na kukatiwa mawasiliano ya simu, kwa hiyo tunawaheshimu sana kwa kazi mnayoifanya,”amesema Kundo.