Lindi wapata vifaatiba vya macho

Lindi. Shirika la kimataifa la Sightsavers limetoa vifaa tiba vya kutolea huduma ya macho kwa Hospitali ya Rufaa ya Sokoine mkoani Lindi lengo likiwa ni kukabiliana na uhaba wa vifaatiba vya macho.

Vifaa hivyo vyenye thamani ya Sh56 milioni ni mashine ya B-scan ya macho, hadubini ya upasuaji, seti ya vifaa vya upasuaji, seti ya vifaa vya upasuaji mtoto wa jicho, lenzi ya 90D kwa uchunguzi wa retina, seti ya jezi ya majaribio, fremu ya majaribio kwa watu wazima na fremu ya majaribio kwa watoto.

Akizungumza leo jumamosi Agosti 9, 2025 wakati wa kukabidhi vifaa hivyo, Katibu Tawala Mkoa wa Lindi, Zuwena Omary amesema kuwa vifaa vilivyotolewa vitakwenda kumaliza changamoto ya malalamiko kwa wananchi wa Lindi ambao walikuwa wanakosa baadhi ya vipimo vya macho.

"Baadhi ya wananchi walikuwa wanakwenda kuhudumiwa katika hospitali za nje kutokana na kukosekana kwa baadhi ya vifaa vya kutolea huduma,niwaombe viongozi wenzangu kujitahidi kuvitunza na imani yangu kuwa wananchi hawatalalamika tena kwani vifaa vyote vya upimaji vimekamilika," amesema Zuwena.