MAFANIKIO YA MWAKA MMOJA WA SERIKALI YA AWAMU YA SITA

By Mwandishi Wetu More by this Author

UTANGULIZI

1.1 Kuanzishwa Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania (Tanzania Meteorological Authority -TMA) ni Taasisi ya Serikali iliyoanzishwa kwa Sheria ya Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania Na. 2 ya mwaka 2019.

Kabla ya hapo, majukumu ya Mamlaka hii yalikuwa chini ya iliyokuwa Wakala wa Hali ya Hewa Tanzania (Tanzania Meteorological Agency) iliyoanzishwa kwa Sheria ya Wakala za Serikali Na. 30 ya mwaka 1997 ikichukua nafasi ya iliyokuwa Idara Kuu ya Hali ya Hewa (Directorate of Meteorology), ambapo zote zilikuwa na wajibu wa kutoa huduma za hali ya hewa katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.

Mabadiliko hayo ya sheria yanaiongezea Mamlakamajukumu ya kudhibiti masuala yote ya hali ya hewa katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa nia ya kuhakikisha miongozo yote ya kitaifa na kimataifa, inazingatiwa kwa manufaa ya wadau wa hali ya hewa na Taifa kwa ujumla, na kuratibu vituo vya hali ya hewa vinavyomilikiwa na sekta za umma na binafsi katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.

1.2 Dira na Dhamira ya TMA

1.2.1 Dira ya TMA

Advertisement

Kuwa kitovu bora cha huduma za hali ya hewa kwa maendeleo endelevu ya kiuchumi na kijamii.

1.2.2 Dhamira ya TMA

Kuhakikisha uwepo wa huduma bora na uhakika za hali ya hewa, zinazokidhi matarajio ya wadau kupitia utoaji na udhibiti wa huduma za hali ya hewa kwa usalama na maendeleo endelevu ya kiuchumi na kijamii nchini Tanzania.

MAFANIKIO YA HUDUMA ZA HALI YA HEWA NCHINI

KATIKA KIPINDI CHA MWAKA MMOJA WA MHE.

SAMIA SULUHU HASSAN

Katika kipindi cha mwaka mmoja wa Serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Mhe. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, huduma za hali ya hewa nchini, zimeendelea kuboreshwa na kuimarishwa katika maeneo mbalimbali ili kukidhi mahitaji ya watumiaji kitaifa na kimataifa.

Uboreshaji huo umejikita katika miundombinu, viwango vya ubora na usahihi, utekelezaji wa sheria, uboreshaji wa mazingira ya kazi na kukidhi viwango vya kimataifa, Taasisi kuheshimika kikanda, kimataifa na tafiti za kisayansi na kuongeza ushirikiano na taasisi nyingine.

Katika kipindi husika Serikali imetenga kiasi cha shilingi bilioni 30, ikiwa ni fedha za maendeleo na hivyo kuwa chachu ya mafanikio yaliyopatikana katika sekta ya hali ya hewa hapa nchini kama ifuatavyo:-

Kifaa cha kupima upepo.

A.UBORESHAJI WA MIUNDOMBINU

Katika kipindi cha mwaka mmoja cha uongozi wa Mhe. Samia Suluhu Hassan:

Mamlaka imefanikiwa kufanya ununuzi wa Rada mbili (2) za hali ya hewa ambazo zitakamilisha lengo la muda mrefu la kuwa na Rada saba (7) za hali ya hewa nchi nzima. Rada hizo zinatarajiwa kufungwa mkoani Dodoma na Kilimanjaro. Uundwaji wa Rada mbili za hali ya hewa zinazotarajiwa kufungwa katika mikoa ya Kigoma na Mbeya unaendelea kufanyika kiwandani nchini Marekani. Mamlaka imefanikiwa kununua kompyuta ya kisasa yenye uwezo mkubwa wa kuchambua taarifa za hali ya hewa (Computer Cluster) na hivyo kuipa Mamlaka uwezo wa kutoa utabiri maalumu kwa maeneo madogomadogo na katika kipindi hicho Mamlaka imeanza kutoa utabiri wa msimu katika ngazi ya Wilaya kwa wilaya zote nchini.

iII. Mamlaka imeendelea na ununuzi wa vifaa mbalimbali vya hali ya hewa ikiwemo mitambo sita (6) ya kupima hali ya hewa inayojiendesha yenyewe inayohamishika (mobile Automatic Weather Stations), vifaa 15 vya kupima mgandamizo wa hali ya hewa na mitambo minne (4) ya kupima hali ya hewa inayojiendesha yenyewe.

Kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi yetu, Mamlaka imefanya malipo ya vifaa vya kupima matukio ya radi (lightning detectors) vitakavyofungwa katika maeneo yenye matukio ya mara kwa mara ya radi. Vifaa vingine vipo katika hatua mbalimbali za ununuzi ikiwemo vifaa vya kuandaa utabiri wa hali ya hewa, mitambo minane (8) ya kutoa huduma za

hali ya hewa kwa ajili ya usafiri wa anga, mitambo 13 ya kupima hali ya hewa mahsusi kwa sekta ya kilimo, vifaa 10 vya kupima upepo na vifaa sitini (60) vinavyojindesha vyenyewe kwa ajili ya kupima kiwango cha mvua.

B.KUONGEZEKA KWA

VIWANGO VYA USAHIHI

Katika kipindi cha mwaka mmoja cha uongozi wa Mhe. Samia Suluhu Hassan, viwango vya usahihi wa utabiri wa hali ya hewa vimeongezeka na kufikia Zaidi ya asilimia 93, ambapo kiwango kinachokubalika na Shirika la Hali ya Hewa Duniani (WMO) ni asilimia 70.

Ongezeko hili la usahihi wa utabiri unazifanya huduma za hali ya hewa zinazotolewa nchini kuwa za uhakika na kuleta mchango mkubwa katika maendeleo ya sekta zote za kiuchumi na kijamii nchini.

Aidha, Mamlaka imeendelea kutoa utabiri wa msimu na tahadhari za hali mbaya ya hewa kwa usahihi na ubora, hivyo kuchangia kupunguza athari kwa watu na mali zao. Mfano: mwezi Oktoba 2021 Mamlaka ilitoa utabiri wa msimu wa mvua za vuli

kuwa chini ya wastani hivyo kupelekea mamlaka mbalimbali kufanya uamuzi stahiki na kusaidia kuepusha madhara makubwa ambayo yangeweza kutokea. Kutokana na kujengewa uwezo na Serikali katika nyanja za miundombinu, teknolojia na wataalamu, Mamlaka imeanza kutoa utabiri wa msimu kwa ngazi ya wilaya ambao umekuwa na mwitikio mkubwana watumiaji wengi.

C.UTEKELEZAJI WA SHERIA YA MAMLAKA YA HALI YA HEWA TANZANIA

Kanuni za Sheria ya Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania Na.2 ya mwaka 2019 zimekamilika katika kipindi cha mwaka mmoja cha uongozi wa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan na hivyo kuimarisha shughuli za udhibiti, uratibu na utoaji wa huduma za hali ya hewa nchini na kupatikana vyanzo vipya vya mapato.

Ukusanyaji wa mapato utaiwezesha Mamlaka kujiendesha yenyewe na hivyo kupunguza gharama kubwa za uendeshaji kutoka serikalini sambamba na kuendeleza uboreshaji wa huduma za hali ya hewa nchini.

D. Uboreshaji wa mazingira ya kazi Katika kipindi cha mwaka mmoja cha uongozi wa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Mamlaka imefanikiwa kuboresha mazingira ya kazi kwa kukarabati vituo vitatu (3) vya hali ya hewa vilivyopo katika mikoa ya Singida, Songwe, Tabora na Chuo pekee cha Hali ya Hewa cha Taifa kilichoko Kigoma.

Aidha, Mamlaka imeendelea na ujenzi wa kituo cha kufanya uangalizi katika uwanja wa ndege wa Dodoma. Mamlaka pia imeanza awamu ya pili ya ukarabati wa vituo vinne (4) vya hali ya hewa vilivyopo Shinyanga, Mpanda, Mahenge na Songea. Maboresho hayo yanaenda sambamba na kuendelea kuwajengea uwezo wataalamu wa Mamlaka kupitia mafunzo mbalimbali ya muda mrefu na muda mfupi.

E.HUDUMA ZA HALI YA

Hewa kukidhi viwango vya kimataifa Mamlaka imeendelea kukidhi viwango vya ubora vya kimataifa katika utoaji wa huduma za hali ya hewa kwa sekta ya usafiri wa anga na hivyo anga la Tanzania kuendelea kuaminika kuwa salama. Katika kipindi cha uongozi wa Mhe. Samia Suluhu Hassan, Mamlaka ilifanyiwa ukaguzi mwezi Desemba 2021 na Kampuni ya Certech kutoka Canada na kwa mara ya kwanza hakukuwa na upungufu wowote na hivyo huduma za hali ya hewa kuonekana kuwa bora zaidi, hali iliyopelekea Mamlaka kuendelea kumiliki CHETI CHA UBORA (ISO 9001:2015).

F. Kuheshimika na Kukubalika kimataifa Katika kipindi cha mwaka mmoja cha uongozi wa Mhe. Samia Suluhu Hassan, pamoja na changamoto za UVIKO-19, TMA imefanikiwa kutekeleza vyema jukumu lake la kuiwakilisha nchi katika masuala ya hali ya hewa kikanda na kimataifa ambapo wataalamu mbalimbali wa Mamlaka wameendelea kutekeleza majukumu yao katika vikosi kazi mbalimbali vya Shirika la Hali ya Hewa Duniani (WMO), ambavyo wameteuliwa na Mkurugenzi Mkuu, Dkt. Agnes Kijazi ametekeleza majukumu yake ya Makamu wa Tatu wa Rais wa WMO na Mwenyekiti wa Umoja wa Taasisi za Hali ya Hewa “Meteorological Association of Southern Africa (MASA)”.

Hili lisingewezekana kama si juhudi za Mhe. Rais kuiwezesha TMA katika kipindi hicho kigumu cha UVIKO-19. Katika Mkutano wa 26 wa Umoja wa Mataifa wa Mabadiliko ya Hali ya Hewa na Tabianchi “The twenty sixth session of the United Nations Framework Convention on Climate Change: Conference of the Parties (UNFCCC-COP26),” uliofanyika Glasgow, Uingereza mwezi Novemba 2021, Tanzania kupitia Dkt. Ladislaus Chang’a ilipata heshima ya kuwa mwenyekiti kuongoza vikao vya majadiliano yaliyohusu masuala ya utafiti na uangazi wa hali ya hewa (Research and Systematic Observation).

Fursa kama hii haijawahi kutokea na imetokea katika kipindi cha uongozi wa Mhe. Samia Suluhu Hassan ambaye pia alihudhuria mkutano huo.

Aidha, Tanzania kupitia Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania imeendelea kuwa mfano mzuri katika utekelezaji wa program mbalimbali za ushirikiano wa masuala ya hali ya hewa kikanda na kimataifa, hatua ambayo imeifanya Tanzania kuaminiwa na kutumiwa katika kuzisaidia nchi nyingine katika maeneo mbalimbali ya kitaalamu ya kuboresha huduma za hali ya hewa.

Kwa mfano katika kipindi cha mwaka mmoja cha uongozi wa Mhe. Samia Suluhu Hassan, Tanzania kupitia TMA imezisaidia nchi za Uganda (katika masuala ya menejimenti ya taasisi ya hali ya hewa), Malawi (katika eneo la matumizi ya vifaa vya kisasa vya hali ya hewa, hususan rada za hali ya hewa), Zambia, Msumbiji, Rwanda, Burundi, na Ethiopia (katika eneo la utoaji wa tahadhari za hali mbaya ya hewa kwa lengo la kuepusha maafa kwa kutumia mfumo wa WMO wa “COMMONALERTINGPROTOCOL (CAP)”.

G.TAFITI ZA KISAYANSI

Na ushirikiano na taasisi nyingine Mamlaka imeendelea kushirikiana na taasisi nyingine katika kufanya tafiti mbalimbali katika masuala ya hali ya hewa na mabadiliko ya hali ya hewa na tabianchi, ambapo katika kipindi cha mwaka mmoja wa uongozi wa Mhe. Samia Suluhu Hassan, jumla ya machapisho ya utafiti manne (4) yaliandaliwa na kuchapishwa katika majarida ya kimataifa ya sayansi.

Wataalamu watano (5) kutoka Zanzibar walishiriki katika tafiti hizo. Tafiti hizi zimechangia kuboresha huduma zinazotolewa na Mamlaka. Aidha, Mamlaka imekuwa mjumbe wa Kamati ya Ufundi ya Masuala ya Usimamizi wa Ukanda wa Pwani na Masuala ya Mabadiliko ya Tabianchi kwa Zanzibar (Technical Committee of Integrated Coastal Zone Management issues and Climate Change matters for Zanzibar – ICZM) na kufanikiwa kuwa mjumbe katika kamati ya “Soil and Air Quality Technical Committee” ya Taasisi ya Viwango Zanzibar (Zanzibar Bureau of Standards- ZBS) na Kamati ya Tume ya Mipango Zanzibar ya kujaDILI MWENENDO WA UCHUMi Zanzibar.

SHUKRANI NA HITIMISHO

Kwa ujumla, mafanikio makubwa yamepatikana katika kipindi cha mwaka mmoja cha uongozi wa Serikali ya awamu ya sita katika sekta ya hali ya hewa na hivyo kuifanya TMA kuwa taasisi bora ya mfano kwa taasisi nyingine za hali ya hewa barani Afrika. Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania inaishukuru Serikali chini ya Mhe. Samia Suluhu Hassan kuendelea kuboresha huduma za hali ya hewa hapa nchini.

Aidha, Mamlaka inatoa wito kwa wananchi wote kuendelea kufuatilia na kutumia taarifa za hali ya hewa zinazotolewa na TMA kwa ajili ya shughuli za kijamii na kiuchumi kwa maendeleo ya Taifa letu kwa ujumla, hasa ikizingatiwa kuwa taarifa za hali ya hewa zinazotolewa hapa nchini, zimeboreshwa na ZINAKIDHI VIWANGO VYA KIMATAIFA. HALI YA HEWA KWA MAENDELEO ENDELEVU