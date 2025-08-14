Marian Schools Marathon kutimua vumbi kesho

Dar es Salaam. Bagamoyo inatarajiwa kuwa kitovu cha hamasa ya michezo kesho Ijumaa, Agosti 15, 2025, wakati mamia ya wakazi na wageni watakapoingia barabarani kushiriki mbio za Marian Schools Marathon 2025.

Akizungumza jana, Msemaji wa Marian Schools, Ohsana Mnalunde, amesema mbio hizo zitaanzia kijiji cha Zinga Samakisamaki na kumalizikia katika hoteli ya Stella Maris, mjini Bagamoyo.

Mnalunde amesema zaidi ya washiriki 5,000 wameshathibitisha ushiriki wao, wakiwemo wanafunzi, wazazi, walimu, wafanyakazi wa mashirika ya umma na binafsi pamoja na viongozi wa taasisi mbalimbali.

“Kutakuwa na mbio za umbali wa kilomita 21, 10 na 5 ili kutoa nafasi kwa kila mmoja kushiriki kulingana na uwezo wake,” amesema Mnalunde.

Kwa upande wake, Meneja wa Taasisi za Marian Schools, Padre Valentine Bayo, amewataka wakazi wa Bagamoyo na maeneo jirani kujitokeza kwa wingi, akibainisha kuwa kukimbia ni njia bora ya kujikinga na magonjwa yasiyoambukiza.

“Watu wengi hutumia gharama kubwa kutibu shinikizo la damu, kisukari na matatizo ya moyo, lakini kama tukijenga utamaduni wa kufanya mazoezi, hasa kukimbia, tutapunguza maradhi haya,” amesema Padre Bayo ambaye pia ndiye mwanzilishi wa shule hizo.