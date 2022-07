Mzee Waikela: Fundi saa aliyenunua gari alilotembelea Nyerere

Preventive Detention Act imeniharibia mambo yangu mengi sana,” ni maneno ya masikitiko ya Mzee Bilal Rehani Waikela.

Maneno hayo aliniambia mimi wakati nilipomtembelea nyumbani kwake eneo la Migazini katika manispaa ya Tabora mkoani Tabora Machi 15, 2020.

Nilimtembelea kwa nia ya kufanya naye maongezi tu, na wala sio mahojiano.

Hata hivyo, maongezi yetu hayo yaliyochukua dakika 40 yalizaa mambo mengi ambayo binafsi nilikuwa siyafahamu kutoka kwake.

Nasikitika kuwa ninaandika makala hii wakati ambao Mzee huyo amefariki dunia wiki chache zilizopita jijini Dar es Salaam akiwa na miaka 90.

Taarifa za kifo chake ndio zimenisukuma kuandika makala hii baada ya kukaa na sauti ya maongezi yetu kwa zaidi ya miaka miwili sasa.

Mzee Waikela si jina tajika sana katika historia ya kupigania uhuru wa Tanganyika (sasa Tanzania Bara) kama yalivyo majina mengine ya akina Bibi Titi Mohamed, Mzee Rashid Mfaume Kawawa, John Rupia na wengineo.

Hata katika orodha ya yale majina 16 yaliyotajwa katika hotuba ya Rais Samia Suluhu Hassan Desemba 8 mwaka jana kuelekea siku ya Uhuru, jina la Mzee Waikela halimo.

Januari mwaka huu, Katibu wa Itikadi na Uenezi wa CCM Taifa, Shaka Hamdu Shaka alimtembelea Mzee huyo alipokuwa amelazwa katika hospitali ya Taifa Muhimbili jijini Dar es Salaam.

Lakini unapozungumza na Mzee Waikela na kusoma baadhi ya vitabu kama kile cha Mzee Mohamed Said kiitwacho Maisha na nyakati za Abdulwahid Sykes, unabaini kuwa alikuwa ni miongoni mwa viungo muhimu katika harakati za kupigania uhuru wa nchi hii.

Nathubutu kusema kuwa ni mtu ambaye alikuwa jikoni kabisa enzi za kupigania uhuru.

Katika maongezi yangu mimi na yeye, Mzee Waikela ambaye ni mzaliwa wa Tabora alinijuza kuwa alianza harakati za kupigania uhuru tangu akiwa na miaka 25.

Yeye na wenzake ndio walioandaa nyumba ambayo Mwalimu Julius Nyerere na ujumbe wake walifikia wakati wa kura tatu na uamuzi wa busara mkoani Tabora mwaka 1958.

Mzee Waikela alinijuza kuwa wao ndio walikuwa mstari wa mbele kushinikiza Waislamu washiriki kwenye mchakato huo wa kura tatu wakati ambao Mzee Zubeir Mtemvu alikuwa amesusia kura hiyo.

Aliongeza kunisimulia kuwa moja ya eneo jingine walilokuwa wakitumia kuhamasisha harakati za uhuru ilikuwa ni kupitia klabu ya mpira wa miguu ya New Strong football iliyokuwepo mkoani Tabora.

Saa na gari

Mzee Waikela ambaye wakati huo nazungumza naye alikuwa ameshadhoofu kiafya, alinijuza kuwa alikuwa mahiri kwenye utengenezaji wa saa mjini Tabora. Kazi hiyo ilimfanya anununue gari aina ya Austin Cambridge. Magari mashuhuri sana nyakati hizo.

Nilishangaa kusikia kazi ya saa ilivyoweza kumfanya anunue gari, nilijaribu kumdodosa kwa aina ya kupinga jambo hilo, ila alisisitiza kuwa alilinunua kwa kutumia hela za saa enzi za ukoloni.

“Mimi ni mtu wa kwanza wa hapa Tabora kutembelea motokaa binafsi,” alijigamba Mzee Waikela.

Anaongeza kuwa Mwalimu Nyerere alipofika mkoani Tabora alitumia gari hilo kufanyia harakati za uhuru.

“Nilikuwa namtembeza Mwalimu Nyerere kwenye gari langu hapa Tabora,” anasema Mzee Waikela.







Land Rover la wajumbe

Mzee Waikela anasema kuwa wajumbe wa TANU mkoani Tabora walinunua gari aina ya Land Rover kutoka jijini Nairobi kwa Sh40,000.

“Motokaa ya kwanza kutumiwa na wajumbe wa TANU ni kutoka Tabora. Wajumbe wa TANU Tabora tulinunua Land Rover Nairobi kwa Sh40,000 na tulikuwa tunaitumia katika shughuli mbalimbali ikiwemo kuwabeba viongozi,” anasema Mzee Waikela na kuongeza:

“Akaja Nyerere akaichukua ile gari pamoja na dereva wake akiitwa Seleman Mwalimu, akaenda kuifanyia shughuli za TANU.



Malipo baada ya Uhuru

Nilisema huko juu kuwa Mzee Waikela alikuwa jikoni kwenye harakati za kupigania uhuru hapa nchini.

Tulipokuwa tunaongea naye alinionyesha cheti ambacho kinaonesha alikuwa miongoni mwa wajumbe wa kamati ya maandalizi ya sherehe za kuupokea uhuru hapo 1961.

Anasema kuwa baada ya Uhuru alikuwa diwani wa Gongoni mkoani Tabora na baadaye aliteuliwa kuwa Mkuu wa Wilaya (Area Commissioner wakati huo).

Hata hivyo, anasema alikataa cheo hicho kwa kuwa hakikuwa na hela nyingi ukilinganisha na kazi yake ya kutengeneza saa.

“Wakati ule nilikuwa fundi saa wa maana sana, hela niliyoipata kwenye ufundi wa saa sio ambayo ningeipata kwenye ukuu wa wilaya,” anasema Mzee Waikela.

Kutofautiana na Nyerere

Mzee Waikela ananiambia kuwa baadaye yeye na wenzake akina Tewa Said Tewa, Seleman Takadir nakadhalika walikuja kutofautiana na Mwalimu Nyerere.

Katika maongezi yetu, anasema eneo la kwanza lililoleta mpasuko na swahiba wake Mwalim Nyerere ni uwakilishi katika eneo la dini.

Mzee Waikela anaamini kuwa baada ya Uhuru Waislamu wengi waliachwa nyuma kwenye nafasi za Serikali na maendeleo.

Hii hoja imeshajadiliwa sana hapa nchini. Kwa zaidi unaweza kutafuta makala zifuatazo ambazo pia zinapatikana mtandaoni, “Tanzania, A nation without heroes,” mwandishi ni Mohamed Said.

Pia makala ya Profesa Karim Hirji inayojibu hoja za mwandishi huyo iitwayo “Beating the drum on one side, confusing people on both sides.”

Eneo lingine ambalo Mzee Waikela hakupendezwa nalo ni hatua za Mwalimu Nyerere za utaifishaji mali binafsi (Nationalization) hapo mwaka 1967.

Hatua hizo zilitokana na sera za Azimio la Arusha.

Mzee Waikela yeye anaamini kuwa zoezi hilo liliwalenga wao waumini wa Kiislamu ili wazidi kurudi nyuma.

Katika hoja hii, nilimsaili kuwa mbona mali za watu wengine wasiokuwa Waislamu zilitaifishwa kama mali za hayati Sir Andy Chande wa Bukene Tabora, gazeti la The Standard, mashine za kusaga za akina Jack Jones nakadhalika.

Lakini Mzee Waikela aliendelea kushikilia hoja yake hiyo.





Kutiwa kizuizini

Miongoni mwa mambo ambayo Mzee Waikela alinieleza kwa masikitiko ni kuswekwa jela kwa miaka mitatu.

Anasema kuwa sababu za kuwekwa ndani ni kutofautiana na misimamo ya Serikali ya Nyerere na kuonekana ni mvunjifu wa amani.

“Alinitia ndani kwa miaka mitatu,” anasema Mzee Waikela.

“Kisha nikawekwa kizuizini kwa muda wa miezi minne, kila mwezi ilikuwa sharti niripoti polisi mara mbili,” anaongeza Mzee Waikela.

Anasema kuwa ilikuwa lazima akitoka kwenda sokoni aage nyumbani ili polisi wakifika kwake wajue mahali alipo.

Mzee Waikela alionyesha nakala ya sheria hiyo ya kizuizini ambayo alikuwa ameitunza.

Nakala hiyo ni ile iliyokuwa inamuachia huru kutoka gerezani mwaka 1965 na kumuweka kizuizini.

Anasema kuwa kuwekwa kizuizini kuliharibu kabisa maisha yake na kumtia umasikini (ambao amefariki nao).

Mazungumzo yetu yalikuwa na mengi sana, itosheke tu kwa hayo niliyoyataja kwenye makala hii kumhusu mwanaharakati huyo wa uhuru aliyeishi hapa duniani kuanzia mwaka 1932 hadi Julai 07, 2022.

Allah ampokee mja wake huyo!

Katibu wa CCM Wilaya ya Uyui

Bakari Mfaume, amemzungumzia Mzee Bilal Waikela kama mzakendo aliyeipenda nchi yake.

Amesema Waikela ni kioo cha uzalendo na mtu aliyekuwa mkweli na mtiifu kwa nchi yake.

Ameongeza kuwa alikuwa ni mtu anayesimamia kile anachokiamini, akiwa pia ni muumini wa Siasa ya Ujamaa na Kujitegemea.

“Alikuwa ni mtu mkweli na mpenda nchi yake na ametuachia pengo katika nchi yetu,” amesema.

Mfaume ameongeza pia, Waikela alikuwa ni mtu anayeijua nchi hii na kwamba alikuwa anaifahamu vizuri Tanzania.

Mkazi wa Ipuli, Juma Shaban, amemwelezea Mzee Waikela kama hazina ya nchi ambayo haikutumiwa ipasavyo na viongozi .

Imeandikwa na Yusufu Lulungu