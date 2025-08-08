Rais Samia aipongeza TADB kwa mchango wake kwa wakulima

Dodoma. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan, ameipongeza Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania (TADB) kwa utendaji bora uliowezesha kuongeza tija kwa wakulima na kuchochea maendeleo ya sekta ya kilimo nchini.

Akizungumza leo Agosti 8, 2025 katika kilele cha maadhimisho ya Nanenane Kitaifa yanayofanyika viwanja vya Nzuguni jijini Dodoma, Rais Samia amesema ubunifu na usimamizi mzuri wa TADB umeiwezesha kuendelea kuwa mdhamini mkuu wa maonesho hayo kwa kipindi cha miaka mitano ijayo.

“TADB imekuwa mshirika muhimu wa maendeleo ya kilimo kwa kuwezesha wananchi, hasa wakulima wadogo, kupata huduma za kifedha na masoko,” amesema Rais Samia.

Related Maonyesho ya Nanenane yatumika kutoa elimu kwa wadau Biashara

Kwa upande wake, Mkurugenzi Mtendaji wa TADB, Frank Nyabundege, alisema mtaji wa benki hiyo umeongezeka kutoka Sh bilioni 60 hadi Sh bilioni 442 kutokana na uwekezaji wa Serikali na usimamizi makini wa rasilimali.

“Kwa mafanikio haya, tutaendelea kudhamini Nanenane mfululizo hadi mwaka 2030, tukilenga kuwa chachu ya maendeleo ya kilimo,” amesema Nyabundege.

Naye Meneja wa TADB Kanda ya Zanzibar, Ally Jamal Singoi, alisema benki hiyo imefungua fursa mpya za kiuchumi kwa wakulima, wafugaji na wavuvi kupitia mikopo nafuu, elimu ya fedha na kuunganisha wateja na masoko ya uhakika.

Amesema hadi sasa miradi 43 imenufaika moja kwa moja na huduma hizo, ikiwemo miradi saba ya wanawake na minne ya vijana, huku miradi 10 ikimilikiwa na vyama vya ushirika kutoka Pemba na Unguja.

“TADB pia imewezesha utekelezaji wa miradi ya kilimo cha umwagiliaji, ufugaji wa kisasa, uvuvi endelevu, usindikaji wa mazao na biashara ndogondogo, hasa kwa vijana na wanawake, ndani ya mnyororo wa thamani wa sekta za kilimo, mifugo na uvuvi,” amesema Singoi.