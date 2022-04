Rais Samia: Haikuwa rahisi kurekodi Royal Tour

By Mussa Juma More by this Author

Arusha. Rais wa Tanzania, Samia Suluhu amesema haikuwa kazi rahisi kutengeneza filamu ya The Royal Tour.

Akizungumza katika hafla ya uzinduzi filamu hiyo leo Alhamisi Aprili 28, 2022 jijini Arusha amesema waandaaji wa filamu hiyo walikiwa wakimweleza kuwa Urais wake auache ofisini na yeye ni mwongoza watalii (Tour Guide)

Amesema waandaaji walikuwa wanamtuma kufanya tukio moja anafanya hadi mara 10.

Mkuu huyo wa nchi amesema kuwa wakati mwingine alikuwa anakasirika lakini walikuwa wanamwambia ‘no Samia you have to do it’ (hapana lazima ufanye).

"Siku nane zilikiwa za mbiombio leo tunashukuru kuna kitu ambacho tunaweza kuonesha na walimwengu wakakielewa na matumaini kitaleta matunda ndani ya nchi "amesema

Mwenyekiti wa Kamati ya Rais ya kutangaza nchi, Dk Hassan Abbas amesema filamu hiyo ina maudhui ya saa 40.

Hata hivyo amesema kilichozinduliwa ni sehemu tu ya maudhui na maudhui mengine yataendelea kutumika katika awamu nyingine.