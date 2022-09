RC Mtaka: Walimu wawe huru kufundisha twisheni

By Mwandishi Wetu More by this Author

Dar es Salaam. Mkuu wa mkoa wa Njombe, Anthony Mtaka amewataka walimu katika mkoa huo kuwa huru kuanzisha masomo ya ziada ‘tuition’ hasa kwa wanafunzi wanaotarajia kuhitimu darasa la saba mwaka huu.

Pia, ameshauri wazazi ambao wako tayari watoto wao kuanza masomo ya kujiandaa na kujiunga kidaato cha kwanza “Pre form one’ wawaruhusu ili kusaidia watoto hao kutokukaa bila shughuli kwa miezi mitatu wakati wakisubiri kujiunga sekondari.

Mtaka amesema hayo kwenye mtandao weke wa kijamii wa Instagram huku akibainisha kuwa haoni dhambi walimu wa mkoa huo kufundisha masomo ya ziada wakati wakiwa likizo.

Amesema “Kuhusu Tuition, Tumewaruhusu walimu wetu wawe huru kufundisha Tuition. Kwa kuanza na wanafunzi wanaomaliza darasa la saba mwaka huu-Walimu waanzishe Pre -Form one kwa wazazi walio na utayari wa mtoto wake kujiandaa na masomo ya kidato cha kwanza ruksa kumpeleka mtoto wake, hii itasaidia watoto kutokaa bila kuwa na cha kufanya kwa miezi 3 wakisubiri matokeo ya kidato cha kwanza,

“Zipo shule baadhi za mashirika ya dini ambazo watoto wakishamaliza mitihani ya darasa la saba na wakafaulu mitihani ya shule hizo huanza Pre Form one kabla ya Form one rasmi, na ni takwa la lazima kwa shule husika na wazazi husika wanatimiza takwa hilo, hatujaona sababu ya kwa nini sisi Njombe tuzuie” amesema

Mkuu huyo wa mkoa amesema kuwa hakuna uhusiano uliopo kati ya utoro wa baadhi ya waalimu kwenye vipindi darasani na masomo ya ziada.

“Pia tumejiridhisha pasi na shaka kwamba hakuna uhusiano kati ya utoro wa baadhi ya walimu kwenye vipindi vyao darasani na wao kufundisha tuition na kama kuna utoro wowote kwa walimu basi mashauri ya kinidhamu yashughulikiwe kama inavyokusudiwa,

“Bado sijaona dhambi Mwalimu wa Njombe akiwa kwenye Likizo ndefu ya June-July, Decemba- Januari asifundishe Tuition kwa wanafunzi wa Pre Form one,wanafunzi wanaorudia mitihani yao,wanafunzi wa QT, wanafunzi wanaojiandaa na mitihani ya taifa,kidato cha nne au cha sita, tuition hazifundishwi maeneo binafsi,au mda wa masomo, na pia vijana waliosoma shahada za ualimu na hawajapata ajira. ameandika Mtaka

Pia, mkuu huyo wa mkoa amewasihi wahitimu waliosoma ualimu ambao bado hawajapata ajira kuungana na walimu ambao wanataka kufundisha masomo hayo ya ziada.

“Vijana waliosoma shahada za ualimu na hawajapata ajira, nawahamasisha kuungana na walimu wanaotaka kufundisha tuition ili watambulike na kuepusha wanafunzi kufundishwa na watu makanjanja, tumerasmisha jambo hili ili kuepukana na tuition za magendo” amesema

Amesema kuwa mkoa huo umewaagiza wakuu wa shule za sekondari kupitia matokeo ya wanafunzi wa kidato cha nne ya mitihani ya ‘mock’ ili kubaini waliopata sifuri wapunguziwe masomo wakati wakijiandaa na mtihani wa taifa.

“Kuhusu Watoto wa kidato cha nne-Tumewaelekeza wakuu wa shule wapitie matokeo ya wanafunzi waliopo kidato cha nne,na kama kuna waliopata daraja sifuti(Division zero) wakiwa form three kuingia form four,na wakiwa form four mitihani yote ya majaribio (Pre Mock,Mock) walipata Division Zero, basi wapunguziwe masomo yao ili wabaki na masomo 5 ya kujiandaa na mitihani ya taifa” amesema .