Shauri la marejeo Chadema kuamuliwa Agosti 18

‎‎Dar es Salaam. Mahakama Kuu Masjala Ndogo Dar es Salaam, Agosti 18, 2025 imepanga kutoa uamuzi kuhusu shauri la maombi ya marejeo la Chadema ya kupinga amri za mahakama hiyo, kuizuia kwa muda kufanya shughuli za kisiasa na kutumia mali zake.

Uamuzi huo utatolewa baada ya Alhamisi Agosti 7, chama hicho kuwasilisha hoja zake mahakamani kikilenga kuishawishi ikiondolee amri hizo.

Mahakama hiyo katika uamuzi uliotolewa na Jaji Hamidu Mwanga wa Juni 10, 2025, ilikizuia kwa muda Chama cha Demokaria na Maendeleo kufanya shughuli za kisiasa na kutumia mali zake mpaka kesi ya mgogoro wa mgawanyo wa rasilimali inayokikabili itakapoamuliwa.

Uamuzi huo ulitokana na maombi yaliyowasilishwa na walalamikaji katika kesi ya Kikatiba na kusikilizwa kwa upande baada ya aliyekuwa Wakili wa Chadema, Jebra Kambole kujiondoa.

Kesi hiyo ya madai namba 8323 ya mwaka 2025 imefunguliwa na aliyekuwa makamu mwenyekiti wa Chadema, Said Issa Mohamed na wajumbe wawili wa Bodi ya Wadhamini wa Chadema kutoka Zanzibar, Ahmed Rashid Khamis na Maulida Anna Komu.

‎Wadaiwa ni Bodi ya Wadhamini wa Chadema na Katibu Mkuu wa chama hicho.

‎Waliofungua shauri hilo wanadai kumekuwa na mgawanyo usio sawa wa mali za chama na rasilimali za kifedha kati ya Zanzibar na Tanzania Bara, kinyume cha Sheria ya Vyama vya Siasa na katiba ya chama hicho.

‎Pia wanadai kuna ubaguzi wa kidini na kijinsia pamoja na kutoa maoni na matamko yaliyo na nia ya kuvuruga Muungano kati ya pande mbili za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.

‎Sambamba na kesi hiyo pia walalamikaji walifungua shauri dogo la maombi ya zuio la muda dhidi ya wadaiwa kuendelea na shughuli za chama kwa kutumia mali za chama.

Waliiomba mahakama itoe amri kuwazuia kufanya hivyo, mawakala wao au watu wengine wowote wanaofanya kazi kwa niaba au kwa maelekezo yao, kutumia mali za chama mpaka kesi hiyo ya msingi itakapoamuliwa.

‎Awali, walalamikiwa waliweka pingamizi la awali dhidi ya kesi ya msingi na shauri dogo la maombi ya zuio.

‎Hata hivyo, Mahakama katika uamuzi wa Juni 10, 2025 ilitupilia mbali pingamizi hizo, ikasikiliza shauri la maombi ya zuio.

Baada ya kusikiliza shauri hilo, Jaji Mwanga katika uamuzi alikubaliana na hoja za walalamikaji ndipo akatoa amri hizo kama walivyoomba.

‎Walalamikiwa hawakukubaliana na uamuzi huo, wakafungua shauri la marejeo namba 14982/2025, wakiiomba Mahakama irejee na kisha iondoe amri zake, wakidai zilitolewa isivyo halali. Mahakama ilipanga kusikiliza maombi hayo jana Agosti 7, 2025.‎

‎Kabla ya kuanza usikilizwaji huo, wajibu maombi waliibua pingamizi la awali dhidi ya shauri hilo wakiiomba mahakama ilitupilie mbali bila kulisikiliza.

Hata hivyo, Mahakama baada ya kusikiliza hoja za pande zote, ililikataa pingamizi hilo ikaamua kusikiliza shauri hilo.

Waombaji kupitia mawakili wao, Dk Rugemeleza Nshala na Jeremiah Mtobesya wakishirikiana na Hekima Mwasipu, walipinga amri za zuio, huku wakirejea kesi mbalimbali kuishawishi mahakama ikubaliane na hoja zao.

Hoja hizo zilipingwa na ‎mawakili wa wajibu maombi Mulamuzi, Shaban Marijani, Gido Semfukwe na Alvan Fidelis, wakidai hazina mashiko, huku nao wakirejea vifungu vya sheria na rejea za mashauri yaliyoamuliwa na Mahakama.

Wakili Nshala amedai maombi hayo yanaungwa mkono na kiapo cha Azaveli Lwaitama na wenzake (wadaiwa wa kwanza) pamoja na kiapo cha John Mnyika, kwa wa niaba ya mlalamikiwa wa pili (Katibu Mkuu), ambavyo ni sehemu ya hoja zao.

Amedai katika kiapo kinzani cha walalamikaji wamejibu kiapo kimoja pekee cha Lwaitama na wenzake lakini kiapo cha Mnyika hakijajibiwa. Kwa maana hiyo, hoja zilizoko katika kiapo hicho hazijapingwa.

Katika sababu ya kwanza ya kuomba kuondolewa amri za zuio, Dk Nshala amedai waombaji hawakupewa haki ya kusikilizwa baada ya wakili wao kujiondoa na shauri likasilizwa upande mmoja.

Akifanya rejea za uamuzi wa kesi mbalimbali za Mahakama ya Rufaa, Nshala ‎amedai uamuzi unaotolewa bila kuzingatia haki ya kusikilizwa hauwezi kusimama.

Akizungumzia madhara ya amri hizo, Nshala amedai mahakama haijiridhisha na kuzingatia vigezo vya kutoa amri za zuio.

Dk Nshala amedai lengo la kutoa amri ya zuio ni kudumisha hali iliyopo kusubiri usikilizwaji na uamuzi wa shauri la msingi

Amedai hali iliyokuwepo kabla ya mgogoro huo (kesi ya msingi) ‎walalamikiwa walikuwa na haki ya kufanya siasa, ambayo ni haki ya Kikatiba na kutumia mali za chama.

Akirejea uamuzi wa Mahakama ya Rufaa katika rufaa ya Augustine Mrema na wenzake dhidi ya Abdallah Majengo na wenzake ya mwaka 1999, amedai Mahakama Kuu haipaswi kuzuia haki hiyo ya kisiasa.

‎‎‎Badala yake, amedai kama kuna jambo haliko sawa, mtu pekee ambaye anaweza kuingilia haki hiyo ni Msajili wa Vyama vya Siasa chini ya Sheria ya Vyama vya Siasa kifungu cha 46.

Kuhusu amri ya zuio ya kutumia mali, amedai haitakiwi kusababisha mali iharibike na kwamba, amri zilizotolewa zinaweza kusababisha mali hizo kuharibika kwani hazina uangalizi.

‎Amedai kwa amri hizo, wadhamini wa Chadema hawana mamlaka ya kusimamia na kutumia mali za chama kwa mujibu wa Sheria ya Vyama vya Siasa, kwani chama kina mali nyingine kama magari, ambazo zisizopotumiwa zinaweza kuharibika.

Amedai amri hizo zinawagusa viongozi wa Chadema, akiwemo Makamu Mwenyekiti, John Heche na Kaimu Katibu Mkuu, John Mnyika wakati wanaopaswa kuhusishwa ni walalamikiwa pekee kwenye kesi, yaani wadhamini na katibu mkuu.

Dk Nshala amedai ‎kwa mujibu wa Amri ya XXXVII (37), Kanuni ya 6, ya Kanuni za Mashauri ya Madai, amri hizo za zuio haziwahusu walalamikiwa tu bali inawagusa wanachama wote.

‎Kuhusu madai ya walalamikaji katika viapo kwamba walalamikiwa wamekuwa wakitoa matamko ya kibaguzi yanayoshusha hadhi ya Zanzibar katika Muungano na hivyo kuhatarisha kuvunja Muungamo, amedai hakuna ushahidi uliowasilishwa mahakamani.

Amedai wajibu maombi hawajaeleza nani katika viongozi wa Chadema ametamka maneno ya ubaguzi na yanayohatarisha kuvunja Muungano na kwa namna gani.

Pia amedai hakuna ushahidi kuwa mali hizo zikiendelea kuwa mikononi mwa waombaji zitaharibika.

Hoja hizo pia zilisisitizwa na Mtobesya.

‎Akijibu hoja hizo, Wakili Marijani amedai hazina mashiko na kwamba hazijajitosheleza kuishawishi Mahakama kukubaliana na maombi yao.

Pamoja na mambo mengine ‎amedai katika maombi yao hakuna jambo jipya waliloionyesha Mahakama, kwamba limetokea tangu amri ya Juni 10 mpaka muda walipowasilisha maombi hayo mahakamani.

Badala yake, amedai kiapo kinaongelea mambo yaliyotokea kabla ya amri ya Juni 10 kutolewa, akidai hayana msingi kufanya Mahakama iwakubalie maombi hayo.

Pia amedai waombaji na mawakili wao wamezungumzia kutopewa haki ya kusikilizwa na kwamba, Mahakama haiwezi kutoa nafasi hiyo kwa mara ya pili kwani awali iliitoa haki hiyo wakaichezea.

Amesisitiza mawakili wa waombaji hawajajikita katika masuala ya zuio, bali wamejadili mambo ambayo hayakupaswa kuzungumziwa katika hatua hiyo.‎

‎Kuhusu madai ya amri ya Mahakama kutokuwekwa ulinzi wa mali, Marijani amedai amri ya Mahakama iliezea wazi kilichozuiwa kufanyika na akasisitiza izingatiwe.