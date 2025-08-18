Stakaba yaanzisha huduma za malipo kidijitali Tanzania

Dar es Salaam. Kampuni ya Stakaba Technologies Ltd imezindua huduma za malipo ya kidijitali nchini Tanzania ili kuwasaidia wananchi kunufaika na ulimwengu wa kidijitali.

Stakaba, kampuni ya teknolojia ya fedha (fintech) iliyoanzishwa na Watanzania, sasa imebadilisha rasmi namna Watanzania wanavyolipa, kuweka akiba na kupata huduma za kifedha.

Kupitia jukwaa lake lililo salama, jumuishi na linalokua kwa haraka, Stakaba inatoa huduma za malipo ya kidijitali, benki kupitia mawakala, utoaji wa kadi, malipo ya bili, uunganishaji wa biashara mtandaoni (E-commerce) na huduma za uhawilishaji wa fedha – ikiunganisha jamii za mijini na vijijini katika mchakato wa kuelekea uchumi usiotegemea pesa taslimu.

Kampuni hiyo ilianzishwa na mjasiriamali, Philip Mchau ambaye amesema dhamira ya Stakaba inakwenda mbali zaidi ya teknolojia.

Lengo ni kuziba pengo kati ya jamii zisizohudumiwa ipasavyo na mifumo ya kifedha ya kisasa, kuhakikisha kila Mtanzania anapata zana za kushiriki katika uchumi wa kidijitali.

Ofisa Mtendaji Mkuu wa Stakaba Ltd, Philip Mchau

“Uzinduzi huu siyo tu hatua ya kibiashara, bali ni ahadi ya kuwawezesha Watanzania wote – kuanzia muuzaji mdogo jijini Dar es Salaam hadi mkulima katika vijiji vya mbali – kuwa na nyenzo za kufanikiwa katika uchumi wa kidijitali,” alisema Mchau, Ofisa Mtendaji Mkuu wa Stakaba Ltd.

Ameongeza: “Ujumuishaji wa kifedha wa kweli unahusu kuwawezesha watu, heshima yao, na fursa kwa wote.”

Stakaba imeingia sokoni katika kipindi muhimu, ambapo zaidi ya akaunti milioni 50 za pesa mtandaoni zimesajiliwa, na miamala inayozidi Sh100 trilioni kila mwaka, lakini bado asilimia 60 ya Watanzania hawahudumiwi na taasisi rasmi za kifedha.

Kwa lengo la kuwaunganisha zaidi ya mawakala na wafanyabiashara 30,000 ifikapo mwaka 2027, Stakaba inalenga kuwa mhimili mkuu katika mageuzi ya Afrika Mashariki kuelekea uchumi usiotumia fedha taslimu.

Kampuni hiyo pia inajihusisha na uagizaji na usafirishaji wa matunda na mboga, kuhudumia maduka makubwa, hoteli, migahawa, na vituo vya rejareja, ambapo imejijengea sifa ya kuaminika, ubora, na upatikanaji endelevu wa bidhaa.

Kwa pamoja, shughuli hizi zimemuweka Mchau kama kiongozi wa sekta mbalimbali anayeendeleza ubunifu, usalama, na ukuaji wa uchumi nchini Tanzania.

Stakaba Ltd ni kampuni ya kifedha ya kiteknolojia yenye makao yake makuu Tanzania, inayotoa huduma za malipo ya kidijitali, benki kupitia mawakala, utoaji wa kadi, uhawilishaji wa fedha, na uunganishaji wa biashara mtandaoni.