Tamu, chungu ya The Royal tour

Arusha. Kwa mara ya kwanza filamu ya The Royal tour, inayotangaza vivutio vya utalii na fursa za uwekezaji nchini, imezinduliwa katika ardhi ya Tanzania, jijini Arusha. Mhusika mkuu wa filamu hiyo iliyobeba matumaini ya kuendelea kuifungua nchi kimataifa ni Rais Samia Suluhu Hassan.

Mara ya kwanza filamu hiyo ilizinduliwa katika Jiji la New York kisha Los Angeles nchini Marekani, ambapo Rais Samia alieleza tamu na chungu wakati akirekodi matukio ya filamu hiyo.

Juzi muda mfupi baada ya kurejea nchini akitokea Marekani, Rais Samia akaeleza tena akianza kwa kuzionya taasisi za Serikali na watendaji waliopewa dhamana ya kusimamia uwekezaji, kutowasumbua wawekezaji kutoka Marekani wanaokuja kuweka mitaji katika miradi ya Sh11.7 trilioni.

Tangu uongozi wa awamu ya tano kumekuwa na malalamiko mengi kutoka kwa wawekezaji wa ndani na nje ya nchi kuhusu urasimu kutoka mamlaka za Serikali na wakati mwingine, mazingira ya kikodi kutotabirika.

Akiwa katika Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa Kilimanjaro (KIA) akitokea Marekani na kuzungumza na viongozi wakuu wa Serikali, watendaji na wananchi, alionya usumbufu kwa wawekezaji.

Pia, alieleza kuwa filamu hiyo imetengenezwa kwa fedha za michango ya Watanzania na hakuna pesa ya Serikali iliyotumika huku akigusia jinsi alivyosemwa kwenye mitandao ya kijamii wakati akirekodi matukio ya filamu hiyo, ikiwamo kupewa majina ya wachezaji filamu maarufu, Arnold Schwarzenegger na Silvester Stallone (Rambo).

Rais Samia alikuwa anarejea kutokea Marekani alikokwenda pamoja na mambo mengine, kuzindua filamu ya Royal Tour yenye lengo la kuifungua Tanzania kimataifa katika sekta za utalii, biashara na uwekezaji.

Mkutano huo ulihudhuriwa pia na Makamu wa Rais, Dk Phillip Mpango, Waziri Mkuu Kassim Majaliwa, Waziri wa Maliasili na Utalii, Dk Pindi Chana na viongozi wengine wa Serikali ambao walifika kumpokea Rais Samia akirejea kutoka Marekani.

Alisema walipokuwa Marekani, pamoja na uzinduzi wa filamu hiyo, ujumbe wake ulifanya mazungumzo na wafanyabiashara wa nchi hiyo na hadi wanaondoka, alikuwa wamevuna mikataba yenye thamani ya Sh11.7 trilioni.

“Tumesaini mikataba ya makubaliano miradi ya kuwekezwa Tanzania na ile tuliyosaini, thamani tuliyopiga ilikuwa inafikia Sh11.7 trilioni. Sasa Watanzania kazi ni kwetu kuwapokea hawa watu bila usumbufu,” alisema.

“Tuwapokee bila usumbufu na kufanya uwekezaji wao uwepo Tanzania ili uwekezaji huu uje kwetu, tutengeneze kazi na tumekisia kama wote tuliosaini nao watakuja tutakuwa tumetengeneza nafasi mpya za ajira 301,000.

“Naomba sana tuwapokee, tusiwape usumbufu ili wawekeze miradi yao haraka ili wao wapate na sisi kama nchi tupate. Watakapokuja tutoe ushirikiano wote na tushirikiane nao katika kuwekeza na kuleta maendeleo ndani ya nchi,” alisisitiza.





Uhusiano mpya

Katika safari hiyo iliyomchukua takribani wiki mbili, Rais Samia alifichua mwelekeo mpya wa kimahusiano kati ya Tanzania na Marekani ambao hadi mwaka jana ulikuwa umetimiza miaka 60, kuwa hautakuwa wa kuomba msaada pekee.

“Tulizungumza na Makamu wa Rais Kamala Harris juu ya uhusiano wetu...tukaona haja sasa ya kubadilisha mwelekeo wa uhusiano. Huko zamani tulikuwa zaidi ni kunyoosha mikono (kuomba misaada). Tunaomba kile, tunaomba hiki lakini sasa tumekubaliana mwelekeo mpya wa uhusiano wetu.”

Alisema pamoja na kwamba hayo (ya kuomba misaada) yatakuwepo, uhusiano mkubwa sasa ni uwekezaji na biashara.

“Mazungumzo yalikwenda vizuri, tumenyoosha palipokuwa na changamoto kidogo na sasa tuko vizuri,” alisema.





Chungu za mitandaoni

Rais Samia hakusita kuelezea namna alivyorushiwa madongo kupitia mitandao ya kijamii huku akifafanishwa na Schwarzenegger na Rambo.

Pia, alielezea namna alivyotakiwa kuacha urais ofisini na kuwa mwigizaji na kusema anaamini kazi ya kuigiza filamu hiyo iliyofanyika kwa siku nane, italipa mara Sh2,000 au hata Sh3,000.

“Kama walivyosema nimetumia siku nane nje ya ofisi na unajua siku nane ni wiki nzima nje ya ofisi ya Rais ni muda mrefu. Lakini, wakati nafanya hili jambo kuna wadogo zangu, wanangu nilikuwa nasoma kwenye mitandao. “Wakasema huyu mama badala ya kufanya kazi huko anajigeuza Rambo amejigeuza Schwarzenegger, anafanya mafilamu huko ana-act (kuigiza). Lakini nikasema ngoja tuone kitakachotokea.

Alifafanua kuwa kabla ya kuionyesha filamu hiyo, walifanya mikutano na watu mbalimbali Marekani na baada ya kuiona, kila mtu alimwambia anataka kuja Tanzania.

“Kwa hiyo ndugu zangu, nadhani ile kazi tuliyoifanya, muda tulioutumia utakuwa umelipa. Ni matumaini yetu itakwenda kuleta matunda mazuri, matamu kwa Tanzania. Lakini, nichukue fursa hii kushukuru sana timu ya production (uzalishaji) Peter John na kundi lake. Haikuwa kazi rahisi Hawa watu waliniambia weka urais wako ofisini ukija wewe huku ni Tour Guide (muongoza watalii), ukija huku wewe ni actress (muigizaji). Urais sisi hatuna habari nao,” alielezea Rais Samia akinukuu kile alichokuwa akielekezwa.

“Kwa hiyo nikafanya hivyo kwa hiyo walikuwa wananituma action (kitendo) moja naifanya mara 10, wakati mwingine nakasirika wananiambia no no Samia you have to do it (hapana Samia lazima ufanye) na urais haukuwepo”

“Kwa hiyo nikimaliza namuuliza John, ananiambia you have to repeat it (unatakiwa urudie tena) lakini mpaka tumemaliza,” alisema

Rais Samia alitumia fursa hiyo kuwashukuru watu wote waliochangia kutengenezwa kwa filamu hiyo na kueleza kuwa kazi yote imefanywa kwa michango ya Watanzania hakuna fedha ya Serikali iliyotumika.

“Pesa yote mpaka tumekwenda Marekani na kurudi ni pesa iliyochangwa na Watanzania. Kwa hiyo kama tunazungumza the real star (mwigizaji halisi) katika hii filamu ni Watanzania wote,”alisema Rais Samia.

“Siku ya kwanza tumemaliza kule New York wakati inachezeshwa sikuona uzuri wake, nilikuwa na woga kweli kweli watanzania wataipokeaje, inatokaje, ikoje ni kitu gani hicho,” alisema

Alisema hadi kufikia kesho yake alipata salamu za watu 300,000 wakipongeza hii kutoka ulimwengu kote. “Tulikwenda Los Angels ikachezeshwa na kwenyewe tukapata mrejesho mzuri. Hapo nikapata imani tulichokifanya ni kitu kizuri kwa nchi yetu.





Hali ilivyokuwa

Watu karibu 5,000 kutoka makundi mbalimbali ya jamii wahudhuria uzinduzi wa Filamu ya Royal tour Jijini Arusha, huku wakazi wa Arusha wakieleza matumaini yao.

Tukio hilo halikuhudhuriwa tu na wakazi wa Arusha na vitongoji vyake, bali makundi mbalimbali ya wananchi na kutoka taasisi, wadau wa utalii kutoka mkoa wa Arusha, Kilimanjaro na Manyara nao walihudhuria uzinduzi huo.

Walikuwapo waalikwa maalumu, viongozi wa Serikali, wakuu wa taasisi na vyombo vya ulinzi na usalama ambao walijaa katika ukumbi wa Simba uliopo katika Kituo cha Kimataifa cha Mikutano Arusha (AICC).

Wananchi wa kawaida wa Jiji la Arusha na vitongoji vyake pamoja na mikoa ya jirani waliwekewa utaratibu wa kukaa kwenye mahema yaliyokuwa na Tv kubwa zikionyesha tukio hilo.

Licha ya maelfu ya wananchi kuruhusiwa kukaa katika mahema hayo, mamia ya wananchi walionekana wakiwa wamesimama barabarani karibu na mahema hayo na pande zote za barabara kati ya Sanawari hadi ofisi ya Mkuu wa Mkoa Arusha.

Digna Nassari, mjasiriamali wa eneo hilo alisema ongezeko la watalii litasaidia wao kupata masoko na kuuza bidhaa zao, kwani ujio wa Uviko-19 uliathiri kwa kiasi kikubwa biashara.

Kwa upande wake, Erasto Kisanya alisema uzinduzi wa filamu hiyo utasaidia kutangaza vivutio vya kitalii na kukuza uchumi na kwamba hakuwahi kutegemea Rais anaweza kutengeneza filamu ambayo inafuatiliwa duniani kote. Imeandikwa na Daniel Mjema, Mussa Juma, Janet Mushi na Teddy Kilanga.