Tunahitaji wanasiasa viongozi

Kila wakati kwenye siasa huibuka watu ambao huchomoza kama nyota wa mchezo, yaani dominant players. Hiyo ni duniani kote. Uhusika wa watu huwa nyenzo muhimu ya kuwapambanua kisiasa.

Desemba 12, 2014, mwandishi Robert McCguigan Burns, alitoa andiko lenye kutosha kitabu, alilolipa jina “Barack Obama: How ‘Unkown’ Senator Became President of the USA”. Tafsiri yake ni “Barack Obama: Jinsi Seneta Asiyefahamika Alivyoweza kuwa Rais wa Marekani.”

Huwezi kuutaja mwanzo wa Urais wa Obama pasipo kumzungumzia John Kerry. Mwaka 2004, chama cha Democrat kilimpitisha Kerry kuwa mgombea Urais wa Marekani. Julai 27, 2004, katika Kongamato la Kitaifa la Democrat (DNC), Obama alipewa nafasi ya kutoa hotuba ya utangulizi yenye kujenga maudhui (keynote speech) kuhusu kwa nini Kerry alistahili kuwa Rais.

Kipindi hicho Obama alikuwa seneta wa Jimbo la Illinois, akiwakilisha wilaya ya 13. Hakuwa akijulikana kwenye siasa za kitaifa Marekani. Hotuba hiyo aliyotoa DNC kwa ajili ya kumpigia debe Kerry ilimgusa kila mtu. Alishangiliwa mno. Vyombo vya habari viliiripoti kwa wingi. Ndiyo maana hotuba hiyo huitwa “Hotuba Iliyomfanya Obama kuwa Rais” (The Speech That Made Obama President).

Nguvu ya hotuba hiyo ilimwezesha Obama kuteuliwa kuwa mgombea Useneta wa Marekani Jimbo la Illinois kwa tiketi ya Democrat mwaka 2004. Kwa mara nyingine, umaarufu wa Obama ulipaa na akaweza kushinda Useneta wa Marekani kwa kura zaidi ya asilimia 70.

Mwaka 2006, wakati wa uchaguzi wa nusu muhula Marekani, ikiwa ni miaka miwili kabla ya Uchaguzi wa Rais mwaka 2008, waandishi wa habari na wachambuzi wa siasa walianzisha mjadala kuhusu Obama, kama angekuwa chaguo sahihi kwa Urais. Kilichofuata kweli Obama akawa Rais.

Ukirejea andiko la Burns kuhusu Obama alivyoibuka Rais kutoka seneta asiyejulikana hadi Rais wa Marekani, unapata jawabu moja tu kwamba haiba ina mantiki pana kwenye siasa. Hotuba ya Obama DNC akimpigia debe Kerry, ilisisimua wengi na kuwafanya watu wafikirie anapaswa kuwa Rais. Hotuba hiyo iliijenga au kuipambanua haiba ya Obama.

Ni sahihi kusema Obama kilichombeba kuwa Rais ni haiba yake. Mapokeo ya watu jinsi alivyohutubia. Vyombo vya habari vilivyompamba, ndivyo ilivyoshawishi watu kumfuata na kumwomba agombee urais kwa sababu alionekana tayari ni bidhaa yenye kuuzika. Angekuwa hauziki asingefuatwa kugombea. Huwezi kuacha kuzungumza majina kwenye siasa za ushindani.

Mchambuzi George Hope wa Uingereza aliuchambua Uchaguzi Mkuu wa nchi hiyo, uliofanyika Mei 7, 2015, kuwa ulikuwa mkubwa kuliko siasa za vyama, andiko lake lilibeba kichwa; This Election is Far Bigger Than Party Politics.

Vilevile mchambuzi Chris Trueman wa Marekani, aliwahi kueleza kuwa siasa za vyama zinapotea na badala yake nguvu ya ushawishi wa mtu mmoja inakuwa mtaji mkubwa. Kwa maana mwanachama wa Republican siku hizi humpigia kura mgombea wa Democrat kutokana na mvuto wake.

Kwamba, Obama wa Democrat aliweza kumshawishi Collin Powel wa Republican na kutangaza hadharani kwamba anamuunga mkono, akaahidi kumpigia kura na kushawishi wana Republican wengine kumchagua Obama. Powel alikuwa Waziri wa Mambo ya Nje katika muhula wa kwanza wa Rais George Bush.

Powel alisema alishawishika kumuunga mkono Obama kwa sababu hotuba zake zilimpambanua kama mtu mwenye maono ya kiwango cha juu katika kuistawisha Marekani.





Baada ya muhtasari

Zitto Kabwe akiwa kijana mdogo kabisa, alishinda ubunge mwaka 2015. Uwezo wake wa kujenga hoja bungeni ukampambanua na kufanya awe mwanasiasa mkubwa aliye leo.

Unaweza kurejea sakata la Buzwagi, Zitto alipomtuhumu bungeni aliyekuwa Waziri wa Nishati na Madini, Nazir Karamagi kuhusu kusaini mkataba wa madini bila kufuata utaratibu. Tena usiku.

Mlete Dk Willibrod Slaa, alivyosimama imara kama mhusika mkuu wa mapambano dhidi ya ufisadi. Alianza kuibua sakata la uchotaji fedha Benki Kuu kwenye Akaunti ya Madeni ya Nje (Epa), halafu kuna Orodha ya Aibu (List of Shame), aliyoianika Mwembeyanga, Temeke, mwaka 2007.

Dk Slaa aliweza kujipambanua kama mtu mwenye kuchukia rushwa na jasiri mno katika kuusema ukweli kama ulivyo. Sifa hiyo ndiyo ilisababisha chama chake kumwamini awe mgombea urais kwenye Uchaguzi Mkuu 2010.

Kuna Tundu Lissu. Mwanasiasa mwanaharakati anayeishi harakati kila wakati. Bila chama cha siasa, alipambana na wananchi wenye malalamiko dhidi ya kampuni za madini.

Kipindi nchi ikiwa inaongozwa na Rais wa Nne, Jakaya Kikwete, Lissu alionekana mwanasiasa mtata. Hata hivyo, taifa lilipokuwa chini ya uongozi wa Rais John Magufuli, Lissu alionekana mwanasiasa mwafaka zaidi.

Kipindi cha Kikwete, siasa zilizohitajika ni zile za kujenga hoja. Ndiyo maana Zitto aliweza kung’ara mno. Zaidi Bunge lilikuwa huru, kwa hiyo umahiri wa kijenga hoja bungeni uliijenga vema haiba ya Zitto.

Wakati wa uongozi wa Magufuli, mazingira ya kisiasa yalikuwa magumu mno, hasa kwa wapinzani. Alihitajika mpinzani asiye na woga wa kusimama na kumkabili Magufuli. Lissu aliweza. Ndiyo maana chama chake kiliamua kwa sauti kubwa awe mgombea urais katika Uchaguzi Mkuu 2020.

Mlete Freeman Mbowe. Mwanasiasa wa majira yote. Nyakati za mwisho za uongozi wa Rais Benjamin Mkapa, Mbowe alianza kuijenga Chadema katika zama mpya. Kukabidhi chama kwa vijana. Ndio zao la akina Zitto, Halima Mdee, John Mnyika na wengine.

Mbowe alikuwa nyuma ya Zitto na Slaa, kipindi wanang’ara. Akaongoza Kambi ya Upinzani Bungeni, iliyojaza vichwa vingi. Katika siasa za kujenga hoja yupo, misimamo mikali anayo.

Kipindi cha Magufuli, ilipohitajika kauli nzito kutoka upinzani, Mbowe aliwahi kusimama na kutaka watu wasimwogope. Kauli yake kuwa Magufuli bila urais ni mwepesi kama karatasi, ilisababisha afunguliwe kesi mahakamani.

Kipindi hiki ambacho nchi ipo kwenye mikono ya Rais Samia Suluhu Hassan, unamwona Mbowe anaketi na Mkuu wa Nchi wanajadili mustakabali wa nchi. Kipindi cha siasa za ustaarabu, Mbowe ni mstaarabu. Nyakati tata ni mtata.

Hata Zitto, hivi sasa amepoa. Anaenda sawa na ustaarabu wa kisiasa ulioletwa na Rais Samia. Zitto anafanya vikao na Rais, anaongea maridhiano. Nyakati za Magufuli, Zitto alianza kuwa mwenyeji wa mahabusu. Zitto aligeuka mtata katika kipindi tata cha kisiasa.

Vema wanasiasa kujenga haiba zao. Slaa leo hayupo kwenye mzingo wa kisiasa, lakini yeyote akiamua kuandika kitabu kuhusu kipindi akitawala mchezo utagundua ni shujaa wa wakati wake. Alifanya vizuri sana.

Vivyo hivyo kwa Lissu. Bado yupo kwenye uwanja. Inawezekana majira haya yakawa haendani nayo, lakini uwezo wake wa kuchambua na kujenga hoja unamfanya awe mtaji. Ni muhimu mno mwanasiasa kujenga haiba. Utambulike. Ukubalike. Ndipo utatawala mchezo.