Vijana wanavyoiva kimuziki ndani ya The Lab

Watu wengi hupenda kujifurahisha na vitu mbalimbali kama kusoma vitabu, kuangalia filamu na kutembelea sehemu mbalimbali zenye lakini muziki kwangu ndicho kitu kinachonifurahisha.





Katika pitapita zangu nilitambulishwa kwa kundi lenye vijana wa kusisimua na kama wewe ni mpenzi wa muziki, sauti zao na mpangilio wa ala za muziki lazima zingekuchanganya.



Kutoka kwenye uimbaji wa ‘live band’ na maDJ wanaopiga vyombo kwa wakati mmoja, aina hii ya muziki kwangu ilikuwa ni ya kushangaza.



Vijana hao wenye kiu ya kubadilisha muziki nchini Tanzania wanaitwa The Lab, neno la Kiingereza ambalo ni kifupi cha neno laboratory, likimaanisha maaraba.



Kama jina lao, The Lab ni maabara ya muziki. Ndio, The Lab ni kikundi kinachojumisha maDJ, wapiga gitaa na vinanda pamoja na waimbaji ambao hutumbuiza kwa pamoja kumpa msikilizaji wao ladha ya kitofauti kabisa.



Ukiwasikiliza wanapotumbuiza, lazima utajiuliza kama upo klabu au umeenda kusikiliza bendi, maana ladha zote mbili utazipata kwa wakati mmoja.



Mmoja kati ya waanzilishi wa The Lab, Mo Twaba aliieleza Mwananchi namna The Lab ilivyoanzishwa.



“Tulianza mwaka jana, mwezi wa tatu ambapo lilikuja wazo la kufanya kitu cha mapinduzi katika tasnia ya muziki na hapo ndipo tukasema tuanzishe kitu kitakachochanganya fleva za muziki wa bendi na muziki wa maDj ili kuleta utofauti na wengine,” amesema Twaba.



Hata hivyo, kuwa na wazo ni jambo moja na kuweza kulifanikisha ni jambo lingine. Kuwezesha wazo hili kupata uhai, kulikuwa na kazi kubwa na kuunganisha wasanii mbalimbali ili kufanikisha azimio lao. Hivyo ndivyo wasanii wengine kama DJ K-Flip na Young Bass walivyojiunga na The Lab.



DJ K-Flip ni DJ aliekuwepo kwenye tasnia hii kwa zaidi ya miaka 10. Alianza kwa kupiga kinanda kanisani kama kitu alichokipenda ila baada ya kukutana na rafiki yake aliyependa zaidi kuDJ, hata yeye akajikuta akipenda uDJ zaidi na hivyo ndivyo alivyoanza rasmi kazi hii.



“Nilifuatwa na utawala na DJ mwenzangu ambao walinishirikisha ndoto yao na mimi nilivutiwa nayo,” amesema K-Flip.



Utofauti wa The Lab na wasanii wengine ndio uliwafanya wasanii wengine wengi kujiunga na kundi hilo, mmoja wapo akiwa Young Bass ambae hupiga gitaa kwa ajili ya The Lab.



“Kabla ya The Lab nilikuwa napiga gitaa katika bendi ya Infinity Sound. Tulipofuatwa na kushirikishwa wazo hili, tukaamua tujiunge nao ili tuweze kufanya kitu kikubwa zaidi,” amesema Young Bass.



Hata hivyo, niligundua hisia za furaha nilizopata wakati nawatazama The Lab wakitumbuiza ilikuwa si hisia ya kwangu peke.

Hisia hii ilionekana kutoka kwa wana kikundi cha The Lab wenyewe kwani walitumbuiza kwa ari ya juu huku wakionekana kufurahia wanachokifanya. Ilinifanya nitamani kujua hisia zao wakiwa stejini.



DJ K-Flip amesema, “nikiwa stejini najihisi wa hali ya juu sana. Ninapata furaha zaidi kuona namna uwezo wangu unawafanya watazamaji wawe na furaha na inaonekana kabisa wanafurahia muziki wetu. Kwa kweli hisia zangu nikiwa stejini hazielezeki kabisa.”



“Ndoto kubwa ya The Lab ni kuja kuwa watumbuizaji bora Afrika Mashariki wanaoweza kufanya tamasha kubwa lenye kuvutia watu mbalimbali barani," amesema Ahmed Ally, msemaji mkuu wa The Lab.



Kundi hilo limejumuisha wasanii wanaopiga vifaa mbalimbali vya muziki, waimbaji na maDJ. Mikiki ya kutafuta wasanii hawa haikuwa kazi ndogo.



“Wasanii ambao wako chini ya The Lab sio wasanii wenye uwezo wa hali ya chini. Tulitaka kuchagua watu wenye uwezo wa hali ya juu sana ili tukiwaleta Pamoja, jambo litakalotokea litakuwa kubwa na la aina yake, naona tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa katika hilo,” amesema Twaba.



KUHUSU THE LAB



The Lab ilianzishwa Machi 10, 2021 na tamasha lao la kwanza lilifanyika Aprili 10, 2021.



Kati ya matamasha yaliyobamba zaidi ndani ya mwaka huo ni Live and Beyond ambayo wasanii wengi walijitokeza kuonesha sapoti, huku wapenzi wa muziki wakifika kwa wingi kupata burudani ya aina yake.



Mapokezi hayo ndiyo yaliyochagiza The Lab kutaka kufanya matamsha mengi zaidi ili kuburudisha watazamaji wake.