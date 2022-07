Vuguvugu la vyama vingi siku za mwanzo

By William Shao More by this Author

Katika toleo lililopita tuliona kulivyokuwa na shinikizo kwa demokrasia ya vyama vingi nchini Tanzania ambalo lilianza mwanzoni mwa miaka ya 1980 kuelekea mwishoni mwa utawala wa Rais wa kwanza, Mwalimu Julius Nyerere.

Mwaka 1983 Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kilifanya warsha na mojawapo ya mawasilisho lilizungumzia haja ya kuwapo kwa demokrasia ya vyama vingi vya siasa na kuondokana na mfumo wa chama kimoja.

Wasilisho hilo lilitolewa na Mwanasheria Mabere Marando, ambaye baadaye alikuja kushiriki katika kuanzisha chama cha siasa kinachoitwa NCCR-Mageuzi. Hadi mwaka huo wa 1983 mjadala wowote uliohusu kuwapo kwa mfumo wa vyama vingi vya siasa ulionekana kama ni kitendo cha uhaini.

Mwaka 1984, mwanaharakati mashuhuri wa haki za binadamu aliyejulikana kwa jina la James Mapalala, alisambaza barua ya wazi kwa Rais Nyerere akitaka mabadiliko ya kidemokrasia ya kuondokana na mfumo wa chama kimoja na kuwe na demokrasia ya vyama vingi vya siasa.

Mapalala na wengine wachache walikutwa na barua hiyo wakakamatwa. Kitabu ‘Country Reports on Human Rights Practices: Report Submitted to the Committee on Foreign Affairs House of Representatives and the Committee on Foreign Relations U.S Senate,’ katika ukurasa wa 385 kinaandika hivi:

“James Mapalala na Mwinyijuma Othman Upindo walihamishiwa kwenye visiwa vya mbali Julai 1987, baada ya kuwekwa kizuizini Oktoba 1986 chini ya Sheria ya Kuwekwa Kizuizini (na baadaye kuwekwa kizuizini chini ya Sheria ya Uhamisho ya 1921) kwa kutetea mfumo wa vyama vingi. Waliachiwa huru Aprili 1989.

Sheria ya Uhamisho ambayo ilimruhusu Rais kuamuru uhamisho wa ndani wa watu hao “wasiotakiwa” ilitangazwa kuwa ni kinyume cha Katiba na Mahakama Kuu ya Tanzania mwaka 1989. Mahakama iliamua kwamba Sheria hii inazuia uhuru wa kutembea na hivyo kukiuka haki.”

Mapalala na wengine, wakiwamo wanataaluma wawili wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam waliachiwa huru baada ya siku chache tu. Mapalala alikaa kizuizini kwa takriban miaka minne hadi alipoachiwa mwaka 1989 kutokana na mabadiliko ya hali ya siasa ulimwenguni.

Mwaka 1986 akiwa katika ziara ya kitaifa nchini Zambia, ukiwa ni mwaka mmoja baada ya Mwalimu Nyerere kung’atuka lakini akiwa Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi (CCM), alianza kuhoji uhalali wa kuendelea na mfumo wa chama kimoja katika nchi za bara la Afrika.

La muhimu zaidi, mwaka 1989 ulikuwa wa muhimu sana kwa mabadiliko ya kisiasa ulimwenguni wakati dunia iliposhuhudia kuangushwa kwa ukuta wa Berlin uliotenganisha Ujerumani Mashariki na Magharibi na huo ukawa kama ishara ya kuanguka kwa mfumo wa chama kimoja cha siasa katika nchi za Ulaya Mashariki.

Mwaka 1990, Mwalimu Nyerere alitamka wazi kwamba si usaliti tena Tanzania kujadili vyama vingi. Shinikizo la kuchukua hatua madhubuti kuelekea mabadiliko ya mfumo wa vyama vingi lilipoongezeka, Serikali iliendelea na vuta nikuvute ikiahidi kura ya maoni au tume ya rais kuuliza iwapo Watanzania wanataka mabadiliko hayo au la.

Februari 26, 1991, kundi la watu kumi lilikutana Agip Motel, Dar es Salaam walipofanya mkutano kujadili mabadiliko na mageuzi nchini au National Convention for Construction and Reform. Kifupi cha mada hiyo ndicho kilichozaa jina la Chama cha NCCR-Mageuzi.

Wakati huo, tayari Gabon ilishafanya uchaguzi wake wa kwanza wa wabunge wa vyama vingi Septemba 16, 1990 na Ivory Coast Novemba 25, 1990.

Rais wa Togo, pia alikubali marekebisho ya Katiba ili kuruhusu mfumo huo na uchaguzi kufanyika Februari 20, 1994.

Bunge la Msumbiji lilipitisha kwa kauli moja marekebisho ya Katiba ya kuanzisha mfumo wa vyama vingi na hatimaye uchaguzi wa vyama vingi ulifanyika Oktoba 27-29, 1994.

Hali kama hiyo ilitokea Congo-Brazzaville Agosti 1992 na Zimbabwe iliyoitisha uchaguzi wa vyama vingi Machi 23, 1990.

Kwa mujibu wa kitabu ‘A Road to Development: Africa in the 21st Century’ “jaribio la kumtoa Marano kwenye tume huru na kumpeleka tume ya rais lilikuwa mfano mzuri wa Serikali kujaribu kuteka nyara vuguvugu la demokrasia kutoka chini.”

Ni dhahiri kabisa kwamba Serikali iliona kuwa mageuzi yangeanzia chini kwenda juu, kwa hiyo ikaanza kufanya jitihada za kuhakikisha inashika usukani wa mabadiliko hayo ili iyaongoze kuanzia juu kuelekea chini.

Hata kabla ya mabadiliko ya Katiba na sheria kuruhusu mfumo wa vyama vingi vya siasa, kulikuwa na kamati ya kitaifa ya ujenzi na mageuzi nchini ikijumuisha wafanyabiashara, wanasheria, wanaharakati na wanafunzi ambayo hatimaye walianzisha chama mwaka 1991 kikaitwa NCCR-Mageuzi.

Miongoni mwa waliokuwa kwenye kamati hiyo ni Marando na Ole Sirikwa ambao ni waasisi wa chama hicho. Baada ya mfumo wa vyama vingi kuanza rasmi, NCCR-Mageuzi ilisajiliwa Julai 29, 1992.

Chama cha Wananchi (CUF), kilianzishwa na James Mapalala baada ya kuungana kwa walioondoka NCCR-Mageuzi na wale waliokuwa KAMAHURU.

KAMAHURU maana yake ni wanavuguvugu wa kupigania mageuzi ya mfumo wa kidemokrasia na kisiasa Zanzibar walioanza kazi ya kupigania mabadiliko hayo nchini kabla ya ujio wa vyama vingi.

Hiyo ilikuwa ikiongozwa na Seif Sharif Hamad na Shaaban Mloo na baadaye ilizaa chama kilichoitwa ‘Zanzibar United Front (ZUF). Kwa kuwa jina la chama hiki lilikusudia kukifanya chama hicho kuwa ni cha Zanzibar, Mwalimu Nyerere aliagiza kufanyika mabadiliko ya sheria ya vyama vya siasa ili kutoa ulazima wa chama kuwa na sura ya kitaifa, yaani kihusishe pande zote mbili za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.

Sheria ilibadilishwa na kwa upande wa Tanganyika kukawa na ‘The Civic Movement. Baada ya mazungumzo, Civic Movement na KAMAHURU wakaungana na kikazaliwa ‘Civic United Front (CUF), yaani Chama cha Wananchi.

Chama kingine kilichoanzishwa kilikuwa United Democratic Party (UDP) kilichoanzishwa na John Cheyo. Vyama vingine ni Chadema, UMD (Union for Multiparty Democracy) na TADEA (Tanzania Democratic Alliance).

Kwa mujibu wa kitabu “Activist Origins of Political Ambition” cha Keith Weghorst, miongoni mwa vijana walioingia kwenye siasa za vyama vingi hata kabla ya mfumo huo kuruhusiwa rasmi ni Ismail Jussa na James Mbatia.

Katika ukurasa wa 16 wa kitabu hicho, mwandishi Weghorst anaandika: “Si Ismail Jussa wala James Mbatia aliyepanga kujiingiza kwenye siasa ... Ni baada ya kufukuzwa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ndipo alijikuta kwenye vikao vya Kamati ya Uongozi ya NCCR-Mageuzi ya Juni 21 na Juni 22, 1991 iliyoongoza vuguvugu la vyama vingi vya siasa.”

Kwa Tanzania, wanaharakati wa mageuzi walioongoza vuguvugu hilo ni pamoja na Mabere Marando, James Mapalala, Bob Makani na Edwin Mtei.