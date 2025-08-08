Wakala wa ugani, maabara kupaisha kilimo

Dodoma/Dar. Rais Samia Suluhu Hassan ameagiza kuanzishwa wakala wa huduma za ugani nchini, utakaorahisisha utoaji huduma kipindi chote cha mwaka, huku akitaka ofisi zake za makao makuu ziwe Nanenane mkoani Dodoma.

Sambamba na hilo, ametaka viwanja vya maonyesho ya Nanenane jijini Dodoma viitwe jina la Waziri Mkuu mstaafu, Samwel Malecela, kuenzi utumishi wake katika nafasi mbalimbali serikalini.

Amesema hayo jijini Dodoma leo Ijumaa Agosti 8, 2025 akihutubia wakati wa kufungwa maonyesho ya wakulima, wafugaji na wavuvi maarufu Nanenane.

Kwa kuwa alishamwagiza Waziri wa Kilimo, Hussein Bashe kuhusu kuanzishwa kwa wakala wa huduma za ugani na kwamba unaendelea vema, amesema ni muhimu ofisi za makao makuu yake ziwe eneo la Nanenane, Dodoma.

“Nilitoa agizo kwako Waziri wa Kilimo, kuwa na wakala wa ugani ili huduma zisambae vizuri nchini na zisimamiwe vizuri. Nilipokuuliza ulinambia mpo kwenye hatua mbalimbali na tayari ilishafika kwenye hatua nyingine za Serikali,” amesema.

Amesema kwa kuwa eneo la Nanenane litafanya kazi mwaka mzima na litakuwa na huduma nyingi za kilimo, hata za ugani ziwepo ili wananchi wahudumiwe kila kitu wanapofika.

“Niwaombe mjipange hivyo, wakati wakala wa ugani zikimalizika, huduma zihamie hapa. Pamoja na maeneo mengine, lakini makao makuu yahamie hapa,” amesema.

Amesema kwa kuwa wakala huo utahusika na huduma kwa wakulima, hautapaswa kukaa ghorofani kiasi cha mkulima kushindwa kwenda.

“Lakini akija hapa eneo la Nanenane na eneo lao anaweza kuingia popote na akapata huduma zote anazotaka,” amesema Rais Samia.

Maabara ya kilimo

Katika hotuba yake, amesema kabla ya kufika viwanjani hapo, alitembelea maabara ya kisasa ya kilimo yenye vitengo 15 ndani yake.

Amesema vitengo hivyo vitatumika kupima na kuchunguza masuala mbalimbali ya kilimo, kuanzia afya ya udongo, maradhi ya mimea na mengine.

“Kitengo nilichotembea ni maabara inayochunguza mbegu zinazokwenda kwa mkulima au mbegu kabla haijapewa ruhusa ya kuzalisha kwa wingi lazima ichunguzwe, ifuatiliwe na ipate ithibati ya maabara ili ikazalishwe na wakulima wapewe,” amesema.

Maabara hiyo amesema itatoa hakikisho la usalama wa chakula kinachohifadhiwa na kuuzwa nje ya nchi, hivyo biashara ya kilimo itakua, wateja watakuwa na uhakika wa usalama wa chakula wanachonunua kutoka Tanzania.

“Ni maendeleo ambayo nimehisi nayo mnapaswa kuyajua,” amesema.

Nanenane kuitwa Malecela

Ameupa uwanja wa Nanenane jina la Waziri Mkuu wa zamani, Samwel Malecela, akieleza amehudumu kitambo serikalini na hata sasa anaendelea kwa kadri anavyoweza. Awali, katika hotuba yake Bashe alipendekeza viwanja hivyo viitwe jina la Samia.

Katika hatua nyingine, Samia amesema maonyesho hayo yanatoa picha kuwa kuna mwelekeo mzuri wa lengo la Tanzania kufikisha ukuaji wa sekta ya kilimo kwa asilimia 10.

Pia, ameongeza siku mbili hadi Agosti 10 kwa maonyesho ya Nanenane ili kutoa nafasi kwa waonyeshaji na wananchi kujifunza zaidi.

Ametaka maandalizi ya maonyesho hayo wakati mwingine yaanzie Julai ili kutoa muda wa kutosha kwa wananchi kujifunza.

‎"Huwa mnatangaza kuwa maonyesho yanaanza Agosti Mosi halafu maandalizi yanachukua siku tatu, hivyo wananchi hawajifunzi kwa siku hizo nane ndiyo maana nimeongeza siku hizo mbili za kuendelea kujifunza," amesema.

Amesema Tanzania kwa sasa ina maghala yenye uwezo wa kuhifadhi tani 776,000 katika mwaka 2024/25, kutoka tani 251,000 mwaka 2021.

Kuhusu kukua kwa sekta ya kilimo, amesema Tanzania ni miongoni mwa wazalishaji wakubwa wa mazao ya mahindi na mpunga Afrika.

Kwa upande wake, Bashe amesema Serikali inatarajiwa kujenga viwanja vya Nanenane katika mikoa mbalimbali nchini.

Ametaja maeneo vitakakojengwa kuwa Lindi, Uyole, Morogoro, Simiyu, Shinyanga, Tabora na Arusha.

Amesema viwanja vyote vitakuwa na hadhi ya kimataifa na vitakuwa na viwanda vya kuchakata mazao kulingana na yanayozalishwa katika mkoa husika.

Katika hatua nyingine, amesema biashara yote ya mbegu, viuatilifu na mbolea ikijumlishwa haikuzidi Dola 320 milioni za Marekani, lakini mwaka huu imefika Dola 712 milioni.

Hilo linatokana na kile alichoeleza ukuaji wa shughuli hizo na matumizi ya teknolojia yanazingatiwa na wakulima nchini.

Amesema ujenzi wa kiwanda cha kuunganisha matrekta unaendelea ndani ya viwanja hivyo, pia kuna kampuni imewekeza katika uunganishaji ndegenyuki.

Amesema kampuni hiyo imeipa Serikali ndegenyuki tano ili kutumika kwa majaribio katika mashamba.

Waziri wa Mifugo na Uvuvi, Dk Ashatu Kijaji amesema shughuli ya chanjo ya mifugo imefikia mifugo 34,294,322 sawa na asilimia 44.92 ya mifugo 76,329,100 iliyopo nchini.

Amesema uchanjaji huo utakamilika ndani ya miezi mitatu iliyowekwa na Serikali.