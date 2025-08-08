Faida za kula viazi vitamu, afya ya akili yatajwa

Dar es Salaam. Wakati utafiti mwingi ukionesha ongezeko la matatizo ya afya ya akili duniani, ulaji wa lishe bora unatajwa kusaidia kuboresha afya ya akili na utendaji kazi wa ubongo.

Kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na Shirika la Afya Duniani (WHO) mwaka 2024, kwa sasa mtu mmoja kati ya watu wanane ana matatizo ya afya ya akili.

Pamoja na tiba nyingine, wataalamu wa lishe wanabainisha kuwa ulaji wa baadhi ya vyakula unasaidia kuimarisha afya ya akili na kuufanya ubongo kufanya kazi vizuri.

Miongoni mwa vyakula hivyo ni viazi vitamu ambavyo vinatajwa kuwa na wingi wa Vitamini A lakini pia vina vitamin C,B1,B2, B3, B5, BC na K pamoja na madini ya chuma, potashi, manganizi pamoja na protini, ambavyo vyote ni muhimu kwa afya ya ubongo.

Kwa mujibu wa tovuti ya afya ya Neurotrition katika andiko lake linalohusu lishe na afya ya ubongo, viazi vitamu vinatajwa kuwa na kiasi kikubwa cha 'beta carotene' ambayo mwili huibadilisha na kuwa vitamini A ambayo ni muhimu kwa afya ya ubongo.

Pia vina 'antioxidants' zinazosaidia kulinda seli za ubongo dhidi ya uharibifu wa sumu mwilini.

Akizungumza na Mwananchi, mtaalamu wa lishe, Dk Daudi Gambo anaeleza kuwa 'antioxidant' iliopo kwenye ubongo inasaidia kuondoa msongo wa ubongo ambao kitaalamu hujulikana kama 'Oxidative stress in the brain'.

Pia vitamini C na madini yaliyopo katika kiazi lishe anasema yanasaidia kuzalisha homoni zinasababisha kupambana na msongo wa mawazo na kumfanya mtu kuwa na furaha na utulivu.

"Pia husaidia kuzalishwa kwa homoni zinazoruhusu ubongo kuwasiliana vizuri ndani ya mfumo wa fahamu,"anasema.

Naye mtaalamu wa lishe, Dk Sweetbert Njuu anasema kutokana na kuwa na wingi wa virutubisho, viazi hivi vinasaidia katika kurekebisha kiwango cha sukari kwenye damu kutokana na kuwa na 'carotene' kwa wingi, kuongeza kinga ya mwili, pamoja na kuboresha utendaji kazi wa ubongo.

Aidha, tovuti ya Healthline, inaeleza ulaji wa viazi hivyo kwa wingi husaidia kukinga na maradhi ya moyo, kiharusi na saratani kutokana na madini pamoja na virutubisho vilivyopo ndani yake, ambavyo husaidia moyo kufanya kazi vizuri na kurekebisha mzunguko wa damu mwilini.

Lakini pia tovuti ya Medicalnewstoday inaeleza kuwa viazi hivyo ni moja kati ya vyakula vyenye nyuzinyuzi ambavyo husaidia katika katika kurahisisha kumeng’enya chakula tumboni na kumuepusha mtu kupata changamoto katika kupata haja kubwa.