Hatari inayowakabili wanaobadilisha rangi ya nywele

Baaadhi ya watu wanapenda kukabiliana na mvi kwa kutumia dawa nyeusi za kubadili rangi zijulikanazo Kiingereza kwa jina la 'dye'.

Vile vile wanawake huzibadili rangi za nywele kuwa na rangi mbalimbali kwa lengo la kuongeza mvuto wa urembo wa mwili.

Hata hivyo, kutokana maisha ya utandawazi ya sasa, baadhi ya bidhaa za kubadili nywele rangi zina viambata hatari kiafya ikiwamo kuhusishwa na baadhi ya saratani.

Baadhi ya bidhaa hizo zinaweza kuingia kwa njia zisizo halali hatimaye kusambaa katika jamii na kutumika katika saluni za kiume na kike.

Kwa mujibu wa matokeo ya kitafiti yaliyochapishwa katika majarida ya sayansi ya tiba, vipodozi vya kubadili rangi ya nywele baadhi zinaweza kuathiria afya.

Athari hizo ni kama, Mosi, kusababisha uharibifu wa ngozi na hatimaye kudhoofisha vijitundu vya nywele na kuifanya iwe rahisi zaidi kuvunjika.

Pili kupoteza unyevu: Rangi ya nywele inaweza kusababisha nywele kupoteza unyevu, na kusababisha iwe kavu hatimaye kuwa rahisi kuvunjika.

Tatu, uharibifu wa jumla, kupaka rangi mara kwa mara kunaweza kusababisha uharibifu mkubwa wa mwili, endapo kemikali za nywele zenye viambata vya sumu zitapenya ndani ya mwili.

Nne, kupata mzio unaoambatana na hali ya kuwasha, kupata upele kwenye ngozi, maumivu na uvimbe, kubadilika kwa rangi ya ngozi.

Tano, ukosefu wa usawa wa homoni, baadhi ya kazi za kitafiti zinaonyesha uhusiano kati ya matumizi ya rangi ya nywele na kuyumba homoni kwa wanawake.

Sita, kuhusishwa na baadhi ya saratani, baadhi ya kazi hizo za kitafiti zinaonyesha uwezekano wa kuongezeka kwa hatari ya baadhi ya saratani ikiwamo saratani ya kibofu na matiti.

Kemikali katika rangi za nywele, hasa za kudumu zimeleta wasiwasi mkubwa kwani baadhi zimetambuliwa kusababisha saratani.

Saba, matatizo ya tezi, utafiti unaonyesha kuwa matumizi ya rangi ya nywele yanaweza kuhusishwa na matatizo ya tezi za mwilini ikiwamo kutiririsha homoni kwa kiwango cha chini.

Ili kupunguza hatari hizi za kiafya fanya yafuatayo;

Moja, tumia bidhaa zilizothibitishwa na mamlaka ya chakula na dawa kama ni salama kwa matumizi.

Mbili, epuka kununua kiholela bidhaa za mtandaoni na za mtaani. Usitumie bidhaa isiyo na lebo ya shirika la viwango.

Tatu, acha au punguza kupaka rangi, toa muda zaidi wa nywele kurudi katika hali ya asili mara baada ya kutumia dawa hizo.

Nne, kwa wanaoshindwa kuacha basi vyema kuchagua rangi zisizo za kudumu ambazo zinaweza kuwa na ukali kidogo kuliko rangi za kudumu.

Tano, tumia njia salama za asili za kulainisha nywele Ili kusaidia kurejesha afya ya nywele baada ya kupaka rangi.

Sita, kuwa mwangalifu na soma lebo kujua viambata vilivyomo katika rangi uliyochagua kabla ya kupaka.