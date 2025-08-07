Usiruhusu matege kwa mtoto, yanatibika

Shinyanga. Ugonjwa wa matege unaosababishwa na ukosefu wa vitamini D unaendelea kuwa tatizo kubwa kwa watoto mkoani Shinyanga, huku asilimia 10 ya watoto wanaotibiwa katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa, wakikumbwa na maradhi hayo ambayo huathiri moja kwa moja mifupa na ukuaji wa mtoto.

Daktari bingwa wa upasuaji wa mifupa katika hospitali hiyo, Dk Geophrey Mboye anasema ugonjwa huo ambao huanza utotoni, unachangiwa na lishe duni, ukosefu wa jua la kutosha, na sababu za vinasaba (urithi).

“Watoto 10 kati ya kila 100 wanaotibiwa hapa wana matege. Hili ni jambo kubwa ambalo halizungumzwi sana kwenye jamii zetu, na limeacha watoto wengi wakiishi na ulemavu wanaoweza kuepukika,” anasema.

Matege ni ugonjwa wa mifupa unaosababisha miguu kupinda kutokana na mifupa kuwa laini, jambo linalotokana na upungufu wa madini ya kalsiamu baada ya kukosekana kwa vitamini D mwilini. Daktari huyo anasema asilimia 90 ya mifupa ya binadamu inategemea madini hayo ili kuwa imara.





Dalili za matege

Dalili za awali za ugonjwa huo ni pamoja na miguu kupinda kuelekea ndani au nje, kuchelewa kuota meno na hatari ya kuvunjika mifupa kirahisi.

“Watoto hawa huweza kupata maambukizi ya kinywa kwa sababu ya mabadiliko ya muundo wa fizi na meno,” anasema.

Dk Mboye anaeleza kuwa matege hutibika kwa dawa na upasuaji wa kurekebisha miguu. Anawahimiza wazazi kuwachunguza watoto wao mapema wanapoanza kusimama na kutembea, kwani matibabu huwa rahisi zaidi mtoto akiwa chini ya miaka mitano.

“Kwa wale wanaokuja wakiwa na matege makali baada ya miaka mitano, tunaingilia na upasuaji rekebishi sambamba na dawa. Tunasisitiza wazazi wawalete watoto hospitalini mapema, kwani ugonjwa huu unatibika kabisa,” alisema.





Jinsi ya kujikinga

Kwa mujibu wa Dk Mboye, njia bora ya kinga ni kuhakikisha mtoto ananyonya maziwa ya mama kwa miezi sita ya mwanzo bila kuchanganya na chakula kingine, na kuendelea hadi umri wa miaka miwili.

Maziwa hayo anasema yana kiwango cha kutosha cha vitamini D na kalsiamu.

Aidha, anatoa wito kwa wazazi kurudisha utamaduni wa kuwaacha watoto wacheze nje angalau dakika 15 hadi 30 kwa siku ili kupata jua la asubuhi au jioni, kwa kuwa vitamini D huzalishwa kupitia mwanga wa jua.

“Tabia ya kuwafungia watoto ndani ni hatari kwa afya ya mifupa yao,” anasema.





Mila potofu kikwazo

Changamoto nyingine inayokwamisha matibabu ya matege, ni imani potofu kuwa ugonjwa huo unasababishwa na laana au kurogwa, hali inayowafanya baadhi ya wazazi kuwapeleka watoto kwa waganga wa kienyeji badala ya hospitali.

“Mara nyingi wanapofika hospitali tayari ugonjwa umechelewa na mtoto anakabiliwa na ulemavu wa kudumu. Tunatoa wito kwa viongozi wa dini na mila kusaidia kutoa elimu sahihi kwa jamii,” anasema.

Dk Mboye anatoa wito kwa jamii, Serikali na wadau wa afya kushirikiana kuelimisha wananchi kuhusu umuhimu wa lishe bora, mwanga wa jua, na kufuatilia makuzi ya watoto wao ili kuzuia ugonjwa huu ambao unatibika kabisa.

“Matege si laana wala ugonjwa wa kurogwa. Ni changamoto ya kiafya inayohitaji elimu, matibabu na malezi bora. Tukishirikiana, tunaweza kulinda kizazi kijacho,” anasema.