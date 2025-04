Watafiti wagundua dawa asilia kuotesha nywele wenye vipara

"Gunduzi hii imesajiliwa kwa jina la “Composition for Skin-Lightening and Improving Wrinkles Using Extract of Maerua edulis.” Dk Keyyu amesema teknolojia hiyo bado haijakabidhiwa kwa kampuni yoyote na inatangazwa kwa wadau wa sekta ya vipodozi kwa ajili ya uwekezaji. Mwakilishi wa Mkurugenzi Mkuu wa Tawiri, Rogastian Msafiri amesema lengo la utafiti huo lilikuwa kufanya ugunduzi wa dawa na vipodozi yanayotokana na bioanuwai ya mimea inayotumika kwa tiba asili kwa jamii za Kanda ya kaskazini.

Amesema kuwa ugunduzi huo iliyotokana na mmea huo ulioko Wilaya ya Ngorongoro imesajiliwa kwa jina la “Composition for Hair Growth Stimulation or Hair Loss Prevention Using an Extract of Albizia anthelmintica.”

Oops

We're sorry, we couldn't load the article

If you have an Ad-blocker please disable it and reload the page or try again later.

Reload page