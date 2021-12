Desmond Tutu aacha funzo kwa watawala, viongozi wa dini

Juni 11, 2010, katika Uwanja wa FNB maarufu “Soccer City”, kulikuwa na ufunguzi wa Kombe la Dunia. Siku hiyo, Desmond Mpilo Tutu alikuwa kwenye kiwango bora cha furaha. Kwa Kiingereza unaweza kusema “he was in a good mood” au “in the best mood”.