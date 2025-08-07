ILANI YA UCHAGUZI 2025-2030: CCM na jitihada za Tanzania kuwa kitovu cha usafiri Afrika Mashariki

Dar es Salaam. Kupitia ahadi za kukamilika kwa ujenzi wa Reli ya Kisasa (SGR), kupanua barabara kuu za kimkakati, na bandari muhimu, Chama cha Mapinduzi (CCM) kimezindua maono kabambe ya kuigeuza nchi kuwa kitovu kikuu cha usafirishaji na usafirishaji Afrika Mashariki.

Kama ilivyoainishwa katika ilani yake ya uchaguzi ya 2025-2030, mpango huo unalenga kuimarisha kikamilifu eneo la kijiografia la Tanzania ili kuwa lango muhimu la biashara katika bara zima, hasa kwa nchi saba zisizo na bandari zinazotegemea bandari zake.

"Miundombinu ya uchukuzi sio tu kuwezesha uchumi ni uti wa mgongo wa ushirikiano wa kikanda na maendeleo ya kitaifa," ilani hiyo imeeleza.





SGR

Kiini cha maono ni upanuzi wa haraka wa mtandao wa Reli ya Standard Gauge. Katika kipindi cha miaka mitano ijayo, CCM inaahidi kukamilisha sehemu zilizobaki za SGR: Mwanza–Isaka (kilomita 341), Makutupora–Tabora (kilomita 368), Tabora–Isaka (kilomita 165), na Tabora–Kigoma (kilomita 506).

Njia hizi zitaunganisha bandari ya Bahari ya Hindi ya Dar es Salaam na vituo muhimu vya ndani na kuendelea hadi Rwanda, Burundi, na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo.

Laini mpya ya SGR kutoka Bandari ya Mtwara hadi Mbamba Bay, yenye tawi la Songea na Ludewa, pia iko mbioni kuhudumia kanda zenye madini mengi ya Liganga na Mchuchuma.

Zaidi ya hayo, CCM inapanga kuzindua njia ya kilomita 1,108 kutoka Bandari ya Tanga kupitia Arusha hadi Musoma, kuunganisha na ukanda wa reli ya kati na kujenga mhimili wa biashara wa kaskazini-kusini.

Ili kuongeza uwekezaji huu, chama kinaahidi kukamilisha miundombinu ya kuhudumia shehena na kupanua reli ya mijini Dar es Salaam na Dodoma ili kupunguza msongamano.

Mtaalamu wa Uchumi, Profesa Aurelia Kamuzora amesema mbali na uwekezaji katika miundombinu ni vyema kuwepo kwa urahisi katika usafirishaji ili watu waweze kusafiri kutoka sehemu moja kwenda nyingine kwa urahisi.

“Mtu akijua kama alikapanda treni saa 1 jioni kutoka Mwanza kwenda Dar es Salaam baada ya saa 4 hadi 6 itasaidia kukuza kipato cha mtu mmoja mmoja na Taifa kwa ujumla,” amesema.

Hilo liende sambamba na uwekezaji katika miundombinu itakayowawezesha watu kufanya biashara kupitia mtandao bila kuwapo na ulazima wa wao kutoka walipo kwenda kutafuta mitaaani.

Hiyo itawasaidia wao kuwa na uhakika wa kufanya biashara kwa urahisi hali ambayo itasisimua uuzaji wa bidhaa za ndani hali ambayo itakuwa na tija moja kwa moja katika ukuaji wa uchumi shirikishi sambamba na miundombinu iliyowekezwa.





Upanuzi wa bandari Bagamoyo

Ilani inasisitiza kufufua Bandari ya Bagamoyo iliyokuwa ikitarajiwa kwa muda mrefu kama mradi wa msingi. Bagamoyo ikiwa imeundwa kuwa mojawapo ya bandari kubwa za kina kirefu barani Afrika, itaendana na bandari zilizopo Dar es Salaam, Tanga na Mtwara.

Kituo cha mafuta kinachopendekezwa chenye uwezo wa kuweka meli nne kwa wakati mmoja na mita za mraba 420,000 za miundombinu ya kuhifadhi mafuta zimejumuishwa kwenye mpango huo.

Bandari kavu za Kurasini, Kwala, na Ihumwa zitatumika kama vitovu vya usafirishaji wa mizigo ndani ya nchi, kuwezesha uondoaji wa mizigo haraka na kupunguza msongamano kwenye bandari za baharini.

Kwa muunganisho wa kikanda, CCM inapendekeza njia mpya ya baharini itakayounganisha Kusini Unguja visiwani Zanzibar na bara kupitia Bagamoyo.





Mtandao wa barabara

Ilani hiyo inaweka mkazo kwenye miradi mikuu ya barabara ambayo ni muhimu kwa ajili ya kukuza biashara ya mipakani na kuimarisha mawasiliano ya ndani.

Miongoni mwa korido za kipaumbele zilizotengwa kukamilika au kuboreshwa ni barabara ya Dar es Salaam-Lindi yenye urefu wa kilomita 161, ambayo itaboresha ufikiaji wa mikoa ya kusini; Ukanda wa Kati wenye urefu wa kilomita 477 unaopitia Morogoro, Dodoma, Singida, na Mwanza, ukitumika kama mshipa muhimu wa kiuchumi; na barabara kuu yenye urefu wa kilomita 646 inayounganisha Dar es Salaam na Arusha kupitia Chalinze na Segera.

Zaidi ya hayo, barabara kuu ya TANZAM uunganisho muhimu wa barabara ya Tanzania hadi Zambia imewekwa kwa ajili ya kuboreshwa ili kuimarisha viungo vya usafiri katika eneo la Kusini mwa Afrika.

Ajenda ya usafiri ya Tanzania inawiana kwa karibu na malengo ya kikanda chini ya Jumuiya ya Afrika Mashariki (EAC), Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika (SADC), na Soko la Pamoja la Mashariki na Kusini mwa Afrika (COMESA).

Miundombinu iliyoboreshwa inatarajiwa kupunguza gharama za usafiri, kuharakisha usafirishaji wa bidhaa, na kuongeza ushindani katika eneo lote.

"Dira ya miundombinu ya ilani inaendana na Eneo Huru la Biashara la Bara la Afrika (AfCFTA), na kuifanya Tanzania kuwa wawezeshaji wa biashara asilia," anasema mtaalamu wa vifaa na ushirikiano wa kikanda ambaye alizungumza kwa sharti la kutotajwa jina.

Ingawa mwongozo unaweza kuleta mabadiliko, pia unazua maswali kuhusu uwezekano wake. Miradi mingi kuu—Bandari ya Bagamoyo, upanuzi wa SGR, na mifumo ya metro—inahitaji mabilioni ya fedha.

Ucheleweshaji kwa sababu ya mapungufu ya ufadhili, mizozo ya wakandarasi, au masuala ya udhibiti inabaki kuwakama tahadhari.

Hata hivyo, CCM inashikilia kuwa ushirikiano wa kimkakati kati ya sekta ya umma na sekta binafsi, mikopo yenye masharti nafuu, na uboreshaji wa ukusanyaji wa kodi utawezesha rasilimali zinazohitajika.

Iwapo itatekelezwa kwa mafanikio, dira ya CCM inaweza kuiweka upya Tanzania sio tu kama nchi ya kupita, bali kama kituo chenye nguvu cha usafirishaji.

Changamoto itakuwa katika kutafsiri utashi wa kisiasa katika utoaji wa wakati unaofaa, unaosimamiwa vyema-kuunganisha ahadi na lami, bandari na ustawi.

Mtaalamu wa uchumi, Dk Donath Olomi katika kujenga hoja yake amesema kuwa na barabara na reli za kisasa ni jambo la kwanza lakini ni vyema kuwapo kwa mfumo bora wa utawala na usimamizi.

Hilo litaenda sambamba na uwepo wa amani ndani ya nchi ili kufanya uendelevu na kuvutia uwekezaji na kutumia ushoroba wa kati uliopo.

“Pia ni vyema kuwapo na Mazingira wezeshi ya biashara ni jambo linalopaswa kuangaliwa, kunaweza kuwa na reli ya kisasa, barabara lakini ukipita barabarani unakutana na vikwazo mbalimbali inachangia kuharibu biashara,” amesema.

Pia akitaka suala la rushwa kuangaliwa kwa ukaribu ili kuweka urahisi wa watu kufanyabiashara na si kulazimika kutoa kiwango kidogo cha pesa kila wanapokamatwa hali ambayo itawakosha imani.