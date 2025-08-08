INEC yatoa ratiba uchukuaji fomu za uteuzi wagombea urais

Dar es Salaam. Wakati kesho Jumamosi Agosti 9, 2025 pazia la kuchukua na kurejesha fomu za uteuzi kwa wagombea urais na makamu wa rais, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi (INEC) imetoa ratiba ya mchakato huo kwa baadhi ya vyama vitakavyoshiriki.

Kwa mujibu wa ratiba ya INEC, uchukuaji na urejeshaji wa fomu za uteuzi wa urais na makamu wa rais utaanza Agosti 9,2025 hadi Agosti 27, wakati nafasi ya ubunge na udiwani utaanza Agosti 14,2025 hadi Agosti 27, siku ambayo itakwenda sambamba na mchakato wa uteuzi.

Taarifa iliyotolewa leo Ijumaa Agosti 8, 2025 na Mkurugenzi wa INEC, Ramadhan Kailima imesema hadi sasa vyama vya siasa 14 ndivyo vilivyopeleka barua na kuainisha tarehe na muda wa kuchukua fomu kwa wanachama wao waliopendekeza kuwania nafasi hizo.

“Tume imeviandikia barua vyama vya siasa husika kuvijulisha kuhusu ratiba ya utoaji wa fomu za uteuzi. Ni muhimu tukumbuke ratiba hii inahusu vyama 14 pekee vilivyowasilisha taarifa hadi leo Agosti 8, hivyo iwapo vyama vingine vitajitokeza tutaanda ratiba husika,” amesema Kailima.

Kailima amesema vyama ambavyo vimewapata watiania watakaofika ofisi za Tume zilizopo Njedengwa jijini Dodoma kuanzia kesho kuchukua fomu za uteuzi ni pamoja Chama cha Mapinduzi (CCM) saa 5 asubuhi, wakati NRA wakitarajiwa kufika saa 8 mchana.

“Agosti 9, saa 10 itakuwa zamu ya chama cha AAFP, Agosti 10 saa 3 asubuhi ni chama cha Demokrasia Makini, saa 6 mchana ni NLD na saa 9 alasiri UPDP. Agosti 11 saa 3 asubuhi ni Ada Tadea, saa 6 mchana UMD na saa 6 mchana ni TLP,” ameeleza.

Kailima amesema Agosti 12 saa 3 asubuhi itakuwa chama cha CCK, saa 9 alasiri ADC, Agosti 13 DP kitachukua saa 3 asubuhi, wakati Agoti 15, itakuwa zamu ya NCCR-Mageuzi ambapo wagombea wake watachukua fomu saa 6 mchana.

Baadhi ya viongozi na watiania wa nafasi hizo waliozungumza na Mwananchi wamesema wapo mguu sawa kwa ajili ya mchakato huo wa kuanza safari ya kushika dola katika uchaguzi wa Oktoba.

Mwenyekiti wa ADC, Shaban Itutu amesema kila kitu kinakwenda vizuri na siku moja kabla ya kuchukua fomu, wataanza safari yao jijini Dar es Salaam kuelekea Dodoma.

“Tutaanzia safari Dar es Salaam, tukiambatana na mgombea wetu tutakuwa tukisimama sehemu mbalimbali kumtambulisha mgombea,” amesema Itutu.

Katibu Mkuu wa AAFP, Rashid Rai amesema: “maandalizi yote yanakwenda vizuri, tunasubiri tarehe husika tukachukue fomu”.

Kwa upande wake, mgombea urais wa NLD, Doyo Hassan Doyo amesema yeye na mgombea mwenza wake, Chausiku Khatib Mohamed, watakwenda kuchukua fomu Agosti 9, 2025 saa 6:30 mchana.