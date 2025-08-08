NRA yaja na ilani inayozingatia huduma za jamii, Katiba mpya

Dar es Salaam. Mustakabali wa kisiasa wa Tanzania unapata matumaini mapya kupitia Chama cha National Reconstruction Alliance (NRA) ambacho kimezindua ilani yake kwa ajili ya Uchaguzi Mkuu wa mwaka 2025 kwa kuweka mbele masilahi ya taifa badala ya vyama vya siasa.

Kikiwa na kaulimbiu yake ya “Taifa Kwanza, Vyama Baadaye”, chama hicho kieleza maono yake yanajieleleza kwenye huduma za afya na elimu bure, ulinzi wa kijamii kwa wote, serikali ya umoja wa kitaifa, kufufua mchakato wa mabadiliko ya Katiba, na mageuzi katika kilimo, viwanda, teknolojia na ajira.

Katika ilani yake ya mwaka 2025–2030, chama hicho kimewasilisha mpango kabambe wa kujenga upya imani ya wananchi kwa Serikali, kufufua huduma muhimu na kurejesha utawala unaoongozwa na wananchi.

Moja ya mapendekezo makuu ya chama hicho ni kuunda serikali shirikishi itakayojumuisha watu kutoka pande zote za kisiasa, bila kujali itikadi ya vyama.

Mgombea urais wa chama hicho, Hassan Almas amesema NRA haioni uongozi wa vyama kama suluhisho. Badala yake, inaamini katika uongozi unaokumbatia utofauti wa mawazo na uzoefu.

“Tutaunda Serikali inayoheshimu vyama vyote vya siasa, mikoa yote, dini zote na makabila yote. Hii italeta umoja wa kitaifa,” amesema Almas katika hotuba yake kwa umma.

Ameongeza: “Tunaamini katika nguvu ya wananchi, si vyama. Nchi huzaa vyama vya siasa, siyo vinginevyo.”

Serikali hii ya mseto, chama kinahoji, itatokomeza hujuma za ndani zinazotokana na ushindani wa vyama na kuelekeza ajenda ya taifa kwenye maendeleo ya kweli.

Mtazamo huu unalenga kuimarisha utulivu, uendelevu, na ushirikiano katika taifa ambalo demokrasia ya vyama vingi mara nyingi huchochea mivutano ya kisiasa.

Ahadi kubwa ya NRA ni kutoa huduma muhimu bure kwa wananchi wote. Ilani hiyo inaahidi elimu bure kuanzia chekechea hadi sekondari ya juu, ikiwa ni pamoja na kutoa vifaa vya kujifunzia na usafiri wa wanafunzi.

Huduma za afya, hasa za msingi na za dharura, zitatolewa bure kwa Watanzania wote, isipokuwa kwa matibabu ya hiari au ya anasa.

Aidha, chama hicho kimeahidi upatikanaji wa maji safi na salama kwa wote, kikisisitiza kuwa ni haki, siyo fadhila.

Katika hatua hiyo ya kiishara, NRA imeahidi kupiga marufuku tabia ya hospitali kushikilia miili ya marehemu kwa sababu ya madeni ya matibabu, ikisema kwamba marehemu watazikwa kwa heshima, si kwa mzigo wa deni.

Mgombea mwenza wa urais, Khamis Ali Hassan amesisitiza jukumu muhimu la wananchi katika kutimiza ahadi hizi, akisema:

“Kura yako ndiyo afya yako, maji yako, elimu yako, kazi yako, ulinzi wako—ndiyo maisha yako na maisha ya mtoto wako.”

Kuhusu tatizo la ajira ambalo limekuwa changamoto kubwa hasa kwa vijana, NRA imewasilisha ramani ya kina ya kutengeneza ajira zenye maana.

Mpango wake unahusisha uwekezaji mkubwa katika sekta za kilimo, utalii, viwanda, na teknolojia ya kidijitali. Ilani hiyo pia imeainisha mpango wa kitaifa wa ujasiriamali kwa vijana, ikiwemo msaada wa mitaji kwa wenye mawazo bunifu.

Kwa wafanyabiashara wa sekta isiyo rasmi, kama madereva wa bodaboda na bajaji, chama kinapendekeza msamaha wa muda wa kodi ili kuwasaidia kujijenga kiuchumi. Sera hizi zinalenga kuunda mazingira ya uchumi yenye usawa na jumuishi zaidi.

Pengine mojawapo ya mapendekezo yenye mvuto zaidi ya NRA ni mfumo wa pensheni kwa wote. Kupitia mpango huu, kila Mtanzania mwenye umri wa miaka 60 na kuendelea atapokea pensheni kutoka serikalini, bila kujali kama alikuwa ameajiriwa rasmi.

Kwa kulitekeleza hili, chama kinapendekeza kuunganisha mifuko yote ya hifadhi ya jamii kuwa mfuko mmoja wa kitaifa wa hifadhi ya jamii. Mfumo huu utahusisha pia wafanyakazi wa sekta isiyo rasmi, ili kuhakikisha idadi kubwa ya wananchi inalindwa dhidi ya umasikini wa uzeeni.

“Pensheni itakuwa kwa kila Mtanzania aliyefikisha miaka 60,” ilani hiyo inatangaza—msimamo mpya katika taifa ambalo ni idadi ndogo tu ya wafanyakazi wanaonufaika na mipango ya kustaafu.

Ajenda ya elimu ya NRA nayo ni ya mageuzi. Mbali na kuhakikisha elimu bure, chama kimeahidi kujenga maktaba zilizo na vifaa vya kisasa, kumbi za mitihani shuleni, kutoa chakula cha kila siku kwa wanafunzi, na kuanzisha maabara za kompyuta katika kila shule ya sekondari.

Chama hicho, pia, kimeahidi kuondoa vikwazo katika upatikanaji wa mikopo ya elimu ya juu na kuanzisha mafunzo ya mapema ya lugha ya Kiingereza ili kuwaandaa wanafunzi kwa ushindani wa kimataifa.

Ilani hiyo pia inapendekeza kuundwa kwa Tume ya Elimu ya Taifa, itakayojumuisha wataalamu wa ndani na wa kimataifa, kufanya mapitio ya kina ya mfumo wa elimu ili kuuweka sawa na mahitaji ya karne ya 21.

Katika sekta ya utawala, NRA imeahidi kufufua mchakato wa Katiba Mpya uliokwama tangu 2014. Lengo ni kuimarisha demokrasia kupitia mchakato unaoongozwa na wananchi.

Chama pia kinapendekeza kuundwa kwa baraza la ushauri huru la wazee 10, litakaloitwa HEQMA, ambao watampa Rais ushauri wa busara usioegemea upande wowote.

Baraza hili litahakikisha maamuzi ya kitaifa yanazingatia masilahi ya muda mrefu ya wananchi, badala ya ajenda za kisiasa za muda mfupi.

Kilimo, ambacho ni uti wa mgongo wa uchumi wa Tanzania, kiko katikati ya mkakati wa maendeleo wa NRA. Chama kinapendekeza mifumo ya umwagiliaji nchi nzima, kurejesha ardhi ya umma iliyobinafsishwa kwa wakulima wadogo, na kuhimiza kilimo cha ushirika.

Serikali itahakikisha bei ya chini ya mazao na kutoa bima ya kilimo ili kukabiliana na mabadiliko ya bei na athari za tabianchi. NRA pia inapendekeza kuanzisha mfumo wa usambazaji wa pembejeo unaomilikiwa na Serikali.

Kwa upande wa viwanda, NRA inataka kuondokana na utegemezi wa kuuza malighafi ghafi na badala yake kuongeza thamani. Raslimali kama chuma, saruji, sukari na nguo zitapewa msukumo kupitia vivutio vya kodi na ruzuku ili kuongeza uzalishaji na mauzo ya nje.

Serikali itamiliki sehemu ya viwanda muhimu ili kuhakikisha uwajibikaji. Chama pia kinaahidi kuimarisha biashara za ndani na kikanda kwa kujenga mifumo ya viwanda vinavyoweza kushindana katika soko la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu.

Utalii na sekta za ubunifu hazitaangaliwa kama vyanzo vya mapato pekee, bali pia kama njia ya ajira kwa wingi na utambulisho wa taifa. NRA inapanga kupunguza urasimu katika sekta ya utalii, kupanua shughuli za shirika la ndege la taifa, na kukuza utalii endelevu unaowanufaisha moja kwa moja wananchi.

Chama pia kimeahidi kuendeleza lugha ya Kiswahili katika majukwaa ya kimataifa na kuwekeza katika muziki, filamu na michezo kama nyenzo za kujenga mshikamano wa kitaifa na kipato.





Maoni ya wanazuoni

Akizungumza kuhusu utekelezekaji wa ahadi za NRA, mchambuzi wa siasa kutoka Dar es Salaam, Dk Zawadi Mshana amesema ilani hiyo inaonyesha "ramani ya maendeleo inayozingatia utu, usawa, na maendeleo yanayoongozwa na wananchi."

Hata hivyo, alionya kuwa utekelezaji utahitaji mifumo thabiti ya kifedha na kitaasisi.

“Nimeisoma ilani na nimegundua kuwa ahadi kama afya, maji na elimu bure zinahitaji mapato ya ndani ya kutosha. NRA inapendekeza kupanua wigo wa kodi na kupunguza misamaha, ambayo ni mwanzo mzuri, lakini utekelezaji ndio kipimo,” amesema Dk Mshana.

Mchambuzi wa sera za kijamii, Rehema Kigoda, amekaribisha pendekezo la pensheni kwa wote, akisema ni moja ya hatua za kijamii zenye kinga kubwa zaidi zilizowahi kupendekezwa katika uchaguzi.

“Sera hii inaweza kupunguza umasikini wa wazee kwa kiasi kikubwa, hasa walioko kwenye sekta isiyo rasmi,” aliongeza.