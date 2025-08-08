Samia, Nchimbi kuchukua fomu ya urais INEC kesho

Dar es Salaam. Chama cha Mapinduzi (CCM) kimesema Rais Samia Suluhu Hassan, ambaye pia ni Mwenyekiti wa chama hicho, atachukua rasmi fomu ya kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya CCM kesho Jumamosi, Agosti 9, 2025, saa 4:50 asubuhi katika ofisi ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi (INEC) jijini Dodoma.

Akizungumza na waandishi wa habari leo Ijumaa, Agosti 8, 2025, Katibu wa Itikadi, Uenezi na Mafunzo wa CCM, Amos Makalla, amesema Rais Samia ataambatana na mgombea mwenza wake, Dk Emmanuel Nchimbi, katika hafla hiyo ya kuchukua fomu katika Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi (INEC).

“Rais ambaye pia ni Mwenyekiti wa chama chetu ndiye mgombea wa Chama Cha Mapinduzi. Baada ya kuchukua fomu, atarejea kwenye ofisi za chama hapa Dodoma na atapata fursa ya kusalimiana na wana-CCM ambao tumewakaribisha kwa ajili ya tukio hilo,” amesema Makalla.



