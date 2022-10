Wanasiasa wachunge ndimi zao kila wakati

Henry Bienen katika andiko lake la Leaders, violence and the Absence of Change in Afrika anasema machafuko katika Afrika ni mbinu ya viongozi (baadhi) wa Afrika kujaribu kubaki madarakani pale ambapo nchi haina Taasisi imara.

Oops

We're sorry, we couldn't load the article

If you have an Ad-blocker please disable it and reload the page or try again later.

Reload page