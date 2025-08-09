Yanga kuanza na Waangola, Simba yapelekwa Botswana

Mabingwa watetezi wa Ligi Kuu Tanzania Bara, Yanga wamepangwa kuanza na washindi wa pili wa Ligi Kuu ya Angola, Wiliete Benguela katika raundi ya kwanza ya Ligi ya Mabingwa Afrika msimu ujao.

Droo ya mashindano hayo ambayo imechezeshwa leo jijini Dar es Salaam katika makao makuu ya Azam TV, imeonyesha kuwa Yanga itaanzia ugenini na kumalizia nyumbani dhidi ya Wiliete ambayo inashiriki kwa mara ya kwanza mashindano hayo.

Kwa mujibu wa droo hiyo, Yanga kama itapenya dhidi ya Wiliete, katika hatua ya pili itaumana na mshindi baina ya Elgeco Plus ya Madagascar na Silver Strikers ya Malawi.

Kama ilivyo katika raundi ya kwanza, ikiwa Yanga itasonga mbele, kwenye raundi ya pili pia itaanzia ugenini na kumalizia nyumbani.

Droo hiyo ya leo imeikutanisha Simba dhidi ya wawakilishi wa Botswana, Gaborone United ambapo washindi hao wa pili wa Ligi Kuu Tanzania Bara msimu uliopita wataanzia ugenini.

Ikiwa Simba itasonga mbele, katika raundi ya pili wataanzia tena ugenini na kumalizia nyumbani ambapo watakutana na mshindi baina ya Simba Bhora ya Zimbabwe au Nsingizini Hotspurs ya Eswatini.

Gaborone United imewahi kutwaa ubingwa wa Ligi Kuu ya Botswana Mara nane tofauti na mafanikio yake makubwa katika Ligi ya Mabingwa Afrika ni kufika raundi ya pili.

Timu hiyo ya Botswana ilianzishwa miaka 58 iliyopita na inatumia jezi za rangi nyeupe na nyekundu.

Wawakilishi wa Zanzibar katika mashindano hayo, Mlandege wamepangwa kucheza na Ethiopia Insurance ambapo wataanzia ugenini na kumalizia nyumbani.