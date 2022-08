Bad Bunny, Taylor Swift watamba tuzo za MTV Video

New York, Marekani (AFP)

Bad Bunny, msani kutoka Puerto Rico akiwa miongoni mwa wasanii wakubwa duniani wenye vionjo vya reggae, ameshinda tuzo kubwa ya Msanii wa Mwaka katika tamasha la tuzo za video za muziki la MTV (Video Music Awards) lililofanyika jana.

Lakini mtumbuizaji huyo hakuwepo ukumbini; alibanwa na ziara yake. akifanya onyesho lililojaa uwanja wa Yankee ambako mashabiki 100,000 walihudhuria.

Bad Bunny, akiwa amevalia suti ya kitambaa cha hariri na miwani ya jua y rangi nyeupe, alishukuru kupata tuzo hiyo kwa kupitia video na akatumbuiza kibao chake cha "Titi Me Pregunto" kutoka uwanja huo wa mchezo wa baseball uliopo jijini New York, ambako wimbo huo umetikisa mitaani kwa miezi kadhaa.

"Asante sana New York," alisema mwimbaji huyo mwenye miaka 28 akizungumza kwa lafudhi ya Kihispania.

"Kuanzia mwanzo, nimekuwa nikiamini kuwa nitafanya makubwa, kwamba ninaweza kuwa mmoja wa nyota wakubwa sana duniani, bila ya kubadili utamaduni wangu, lugha yangu," alisema. "Mimi ni Benito Antonio Martinez kutoka Puerto Rico -- kwa ajili ya dunia nzima."

Katika ishara nyingine inayoonyesha kuwa matamasha sasa yamerejea kwa nguvu zote baada ya janga la corona, msanii mwingine miongoni mwa waliotamba mwaka huu, Harry Styles, pia alishindwa kuhudhuria hafla hiyo ya tuzo za VMA -- ambalo lilirushwa moja kwa moja kutoka ukumbi wa Prudential Center uliopo New Jersey's Prudential Center. Styles alikuwa kwenye tamasha lake lililofanyika Madison Square Garden.

Msanii huyo ambaye aliachia kibao cha "Harry's House" mwaka huu alishukuru kushinda tuzo ya Albamu Bora kwa video, kabla ya kurejea kuendelea na onyesho.

Taylor Swift pia alikuwa mmoja wa wasanii walioshinda tuzo nyingi, ikiwemo ya Video Ya Mwaka kutokana na kazi yake ya dakika kumi ya "All Too Well."

"Ninajivunia kwamba tumeweza," alisema msanii huyo mwenye miaka 32.

"Tusingeweza kutengeneza filamu hii fupi kama msingekuwa nyinyi, mashabiki," alisema Swift akiwa jukwaani. "Kwa sababu nisingeweza kurudia kurekodi albamu zangu kama isingekuwa nyinyi. Mlinisukuma kufanya hivyo."

Baadaye alitoa zawadi kwa kutangaza kuwa atatoa albamu mpya Oktoba 21.

Nyota wa hip hop, Nicki Minaj aling'ara baada ya kushinda tuzo ya Video Vanguard.

Mbrazili Anitta also alishinda tuzo ya video bora ya Kilatin kutokana na kazi yake ya "Envolver", wakati wachekeshaji wawili, duo Cheech na Chong waliwakabidhi Red Hot Chili Peppers tuzo ya Global Icon Award.

Eminem na Snoop Dogg walianza onyesho lao wakiwa wamekaa katika kochi huku Snoop akiwa na sigara kubwa ya bandia, kabla ya kuanza kushuka mashairi ya wimbo walioshirikiana wa "From the D 2 the LBC."